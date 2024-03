Karma: Fletero fue dado de baja por su víctima cuando intentó robarlo en Medellín

En la noche de este martes, 5 de marzo, se registró un caso de fleteo en Medellín, en donde un presunto fletero resultó muerto luego de que su víctima se defendiera. El sujeto quedó tendido en el suelo junto al arma de fuego con la que intimidó a la persona, que le disparó en múltiples oportunidades. Las autoridades indicaron que el sujeto no fue identificado durante el procedimiento de levantamiento de cadáver.

El hecho se registró en la comuna 11 de Laureles, en el barrio El Velódromo y sobre las 8:17 de la noche, cuando se realizó la inspección de cuerpo sin vida del presunto fletero.

“Siendo las 8:17 de la noche, las autoridades realizaron la inspección técnica al cuerpo de este hombre no identificado, entre 20 y 25 años, contextura delgada, tez trigueña, cabello largo, camiseta negra, tenis negros, sudadera gris, quien presenta múltiples impactos con arma de fuego. De acuerdo con la información recolectada, el sujeto abordó a una persona en vía pública y le hurtó varias de sus pertenencias, lo que motivó la reacción de la víctima de hurto, quien accionó su arma de fuego en contra del sujeto”, indicó el informe de homicidios del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia.

A través de las redes sociales se conoció el hecho y los usuarios de internet comentaron el hecho diciendo que: “Normalmente, me da satisfacción ver cuando a los ladrones les dan la pela, pero este escenario, es un reflejo social, creo que nadie voluntariamente dice: “voy a ser un ladrón” y no es justificable a quienes lo hacen, pero es algo muy triste ver a un pelao de estos acabar así”, “Me encanta escuchar este tipo de noticias”, “Accidente laboral, supongo que tenia la seguridad social al día” y “Esas ratas van dispuestas a matar al que se oponga, por lo tanto el que a hierro mata a hierro muere... En buena hora”.