Científicos ya piensan en la categoría 6 para los huracanes debido al cambio climático

A finales de 2023, el mundo fue testigo del devastador impacto del huracán Otis, de categoría 5, que azotó el puerto mexicano de Acapulco con vientos superiores a 330 kilómetros por hora. Este suceso puede haber señalado el inicio de fenómenos naturales de este tipo aún más potentes, lo que ha llevado a los científicos a contemplar la introducción de la categoría 6 en el sistema de clasificación de huracanes.

Una investigación del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley indica que, durante más de 50 años, el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. se ha basado en la escala de vientos Saffir-Simpson para evaluar el riesgo de daños materiales; clasifica los huracanes en una escala que va de la categoría 1 (vientos de entre 119 y 153 km/h) a la categoría 5 (vientos de 251 km/h o más).

Sin embargo, a medida que el aumento de la temperatura de los océanos provoca huracanes más intensos y destructivos, los climatólogos Michael Wehner, del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (Berkeley Lab), y James Kossin, de la First Street Foundation, se preguntan si la categoría 5 refleja adecuadamente el riesgo de daños por huracanes en un clima cada vez más cálido.

“Aunque añadir una 6ª categoría a la escala de vientos huracanados Saffir-Simpson no resolvería ese problema, podría concienciar sobre los peligros del aumento del riesgo de grandes huracanes debido al calentamiento global”. — James Kossin, asesor científico de la Fundación First Street.

En un nuevo estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), los científicos proponen una hipotética categoría 6 en la escala Saffir-Simpson para tormentas con vientos superiores a 309 km/h.

Wehner explicó que el calentamiento global inducido por el hombre ha elevado considerablemente las temperaturas de la superficie del océano y del aire troposférico en las zonas donde se originan e intensifican los huracanes, ciclones tropicales y tifones, proporcionando energía térmica extra para el aumento de las tormentas.

“Según nuestros conocimientos de la física de los huracanes, los océanos más cálidos deberían provocar huracanes más intensos. La idea de una categoría 6 había estado flotando mucho por la blogosfera, así que quisimos hacer un estudio riguroso revisado por pares. Los resultados no deberían sorprender”, declaró.

Varios huracanes recientes han alcanzado ya la hipotética intensidad de categoría 6, siendo Otis el último ejemplo. Sus vientos han superado el umbral propuesto y han alcanzado más de 330 km/h.

A través de varias líneas de pruebas independientes que examinan las velocidades máximas de viento simuladas y potenciales, los investigadores prevén un aumento de este tipo de tormentas a medida que el clima siga calentándose.

Sus modelos predicen que con un aumento del calentamiento global de dos grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, la probabilidad de tormentas de categoría 6 podría aumentar hasta un 50% cerca de Filipinas y duplicarse en el Golfo de México, con el mayor riesgo en el sudeste asiático, Filipinas y el Golfo de México.

Metro habló con Michael Wehner para saber más.

309 km/h+

es la velocidad del viento que debe alcanzar un huracán para ser considerado de categoría 6.

Categorías actuales de huracanes según el Centro Nacional de Huracanes:

Categoría 1: vientos entre 119 km/h y 153 km/h

Categoría 2: vientos entre 154 km/h y 177 km/h

Categoría 3: vientos entre 178 km/h y 208 km/h

Categoría 4: vientos entre 209 km/h y 251 km/h

Categoría 5: vientos de 252 km/h o superiores.

Entrevista

Michael Wehner

científico principal de la División de Matemáticas Aplicadas e Investigación Computacional del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley

P: ¿Por qué antes los huracanes sólo se clasificaban hasta el nivel 5?

- Las tormentas de categoría 5 (252 + km/h) son lo bastante fuertes como para causar destrucción y una muerte segura si te encuentras en medio de ellas.

P: ¿Por qué hablamos ahora de huracanes de categoría 6?

- Nuestra motivación era únicamente concienciar sobre el hecho de que el cambio climático ha provocado que las tormentas más intensas sean peores. La escala SS es conveniente para este propósito. No abogamos por que se añada oficialmente la categoría 6 como advertencia de una tormenta inminente. Nuestro artículo ha reavivado el debate sobre la principal insuficiencia de la escala SS. Es decir, que sólo se refiere al viento.

P: Además del viento, ¿qué otros factores causan daños durante un huracán?

- La mayor parte de los daños de un huracán fuerte se deben a las inundaciones, tanto de agua salada a lo largo de la costa por la marejada ciclónica como de agua dulce tierra adentro por las lluvias. El Centro Nacional de Huracanes se centra en esos peligros y ha desarrollado productos mucho mejores que una sola cifra para informar al público de los peligros localizados. Los apoyamos firmemente y animamos al público a prestar más atención a estas advertencias verbales y gráficas que a la escala SS si se encuentran en la trayectoria de una tormenta inminente.

P: ¿Cómo influye el cambio climático en la fuerza de los huracanes?

- Muy sencillo. La energía de un huracán proviene de la temperatura cálida de la superficie del mar, así como del aire cálido y húmedo. Ambos factores se han visto incrementados por el cambio climático, por lo que es lógico esperar que las tormentas sean más fuertes.

P: ¿Qué características puede tener un huracán de categoría 6?

- Las mismas que un categoría 5. Destrucción total y muerte segura. Sólo que peor.