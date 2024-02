En las últimas horas se confirmó que exjefe paramilitar Salvatore Mancuso llegará a Colombia como Gestor de Paz de la política del presidente Gustavo Petro, la Paz Total, con la que le da participación y protagonismo a quienes han estado al margen de la ley.

De acuerdo con El Colombiano, una fuente de alto nivel le confirmó la llegada del excomandante al país y que sucederá en máximo dos semana.

La fuente de alto nivel, le indicó a dicho medio que Mancuso llegará al país para poder adelantar “su función como gestor de paz y a atender todos los requerimientos que tiene pendientes en el país” y también aseguró que estaría llegando en “dos semanas”.

Ante los rumores de la llegada de Mancuso a Colombia el expresidente Álvaro Uribe Vélez, se pronunció a través de su cuenta de la red social X o Twitter diciendo que: “Comunidad informa: Mancuso viene en dos semanas, tiene toda la protección para él y sus abogados”.

“Mancuso viene en dos semanas, tiene toda la protección para él y sus abogados” — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 19, 2024

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar: “Comunidad informa: Extradité a Mancuso y con ello las verdades que él tiene guardadas. Luego he hecho lo imposible para silenciarlo y descalificarlo, y he fracasado. Preparémonos para enfrentar la justicia y JEP, a la que ahora hay que atacar con más fuerza”, “Este ha sido el único gobierno que protege a delincuentes, les paga los abogados, les pone esquema de seguridad y los convierte en héroes. ¡Qué tristeza!”, “Mancuso viene a Vengarse por ser extraditado. Lo mismo que está haciendo Petro vengarse de Los Departamentos y Ciudades que no votaron por sus candidatos” y “Este señor con su escrito de siempre comunidad informa, pareciera como un aviso que sugiriera una amenaza, muy sedicioso cuando escribe, deja mucho en que pensar, asi infringia terror Pablito Escobar, que horror muy similar”.