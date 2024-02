Mitos y falsas creencias que se tienen a la hora de presentarse por la visa americana

Durante décadas pensar en Estados Unidos ha sido sinónimo de sueños y desarrollo. Por eso, no es sorpresa que en Colombia más de uno quiera pisar el suelo americano para cumplir sus sueños. Ante esto, existen centenares de corporaciones y personas que ofrecen sus servicios de asesorías para que el proceso sea mucho más sencillo y la probabilidad de aprobación sea más alta. Sin embargo, esto también ha llevado a la creación de diversos mitos que no son del todo reales.

Si bien es cierto que el proceso de petición de visa no garantiza que esta sea aprobada, no contar con soportes que den cuenta de que usted no se quedará como migrante o decir mentiras para que su perfil parezca más legítimo son grandes errores que no deben cometerse.

¿Cuáles son los mitos más populares a la hora de pedir una visa americana?

Necesita contratar a un abogado para que le ayude con la visa : Si bien es cierto que un abogado de inmigración puede brindarle asesoramiento, no es obligatorio contratar uno para obtener una visa americana. La mayoría de las personas pueden completar el proceso por sí mismas.

: Si bien es cierto que un abogado de inmigración puede brindarle asesoramiento, no es obligatorio contratar uno para obtener una visa americana. La mayoría de las personas pueden completar el proceso por sí mismas. Si le niegan la visa una vez, nunca podrá obtenerla : Aunque una negativa de visa puede ser desalentadora, no significa que nunca podrá obtener una visa americana en el futuro. Puede volver a presentar una solicitud en otro momento, teniendo en cuenta las razones de la negativa anterior.

: Aunque una negativa de visa puede ser desalentadora, no significa que nunca podrá obtener una visa americana en el futuro. Puede volver a presentar una solicitud en otro momento, teniendo en cuenta las razones de la negativa anterior. Necesita tener familiares en Estados Unidos para obtener la visa : Si bien tener familiares en Estados Unidos puede ser beneficioso en algunos casos, no es un requisito absoluto para obtener una visa americana. La elegibilidad se evalúa en función de varios factores, como el propósito del viaje y la capacidad para mantenerse financieramente durante la estadía.

: Si bien tener familiares en Estados Unidos puede ser beneficioso en algunos casos, no es un requisito absoluto para obtener una visa americana. La elegibilidad se evalúa en función de varios factores, como el propósito del viaje y la capacidad para mantenerse financieramente durante la estadía. Una vez que obtiene una visa, puede vivir en Estados Unidos permanentemente : Obtener una visa no garantiza la residencia permanente en Estados Unidos. Las visas tienen diferentes propósitos y períodos de validez, y es importante cumplir con los términos de la visa durante su estadía en el país.

: Obtener una visa no garantiza la residencia permanente en Estados Unidos. Las visas tienen diferentes propósitos y períodos de validez, y es importante cumplir con los términos de la visa durante su estadía en el país. Pagar más dinero aumenta sus posibilidades de obtener la visa: No existe una correlación directa entre la cantidad de dinero que pagas y sus posibilidades de obtener una visa americana. El proceso de solicitud se basa en la elegibilidad y la documentación adecuada, no en la cantidad de dinero que esté dispuesto a pagar.

Para finalizar, tenga en cuenta que la primera impresión es la que cuenta. Por eso, se recomienda que al presentarse en la entrevista en la embajada, su ropa, cabello y uñas estén arreglados. Sin embargo, realmente lo que designa si le aprueban o no la visa, son los documentos presentados.