En redes se quejan por el “tremendo operativo” que todos los días hacen para llevar a Antonella Petro al colegio

Antonella Petro, la hija menor del presidente Gustavo Petro, es nuevamente tendencia en las redes sociales y esta vez es por cuenta del operativo que tienen hacer todos los días para llevarla al colegio. A través de un video se observa la cantidad de camionetas, motos, escoltas, policías y conductores que tienen que encargarse de los traslados.

En las imágenes que se compartieron en las redes sociales se observa el momento en el que tráfico es bloqueado para que pueda pasar la caravana, que está compuesta por seis camionetas y por lo menos 15 escoltas.

Caravana de Antonella Petro genera indignación en Bogotá

“Sí es el operativo para recoger todos los días a Antonella Petro hija de GUSTAVO PETRO en su colegio el Liceo Francés: - 6 Toyotas - 15 escoltas - 5 motos - 7 policías - 6 conductores Así es colombianos, tus impuestos no van a los más pobres como dice PETRO, van a es a satisfacer los lujos y el derroche de la familia PETRO”, dice la publicación de la cuenta de X o Twitter @ojocolombia2026.

Los usuarios de internet de inmediato se pronunciaron diciendo que: “Por momento pensé que era un colegio público, porque si este señor Gustavo Petro dice que es tan buena la educación pública”, “Ojalá aparezca algún PETRISTA que nos explique porque la hija de GUSTAVO PETRO no está en colegio público y si en uno de los colegios privados más exclusivos de Colombia. Teniendo en cuenta que Gustavo PETRO todos los días dice que la educación pública es mejor que la privada”, “Es la hija del PRESIDENTE que está en riesgo por fachos como ustedes. A Uribe y sus familia le pagamos 300 escoltas y a usted no lo he visto rebuznar. Miserable” y “Mientras tanto, los petristes les toca bajar de la loma a pata y colarse en trasmilenio, por que no tienen para el pasaje... que viva petro carajo!”