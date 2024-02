Becas para postgrado: Abierta la convocatoria de Colfuturo para estudiar en el exterior

Con el objetivo de apoyar a los profesionales para que cursen sus maestrías y doctorados en el exterior a través del Programa Crédito Beca, Colfuturo anunció que tiene más de 120 convenios de cooperación con universidades de Reino Unido, Canadá, España, Australia, entre otros; que otorgan a los beneficiarios descuentos que van del 10 % al 100 % en el valor de la matrícula. La convocatoria para los interesados en aplicar estará abierta hasta el próximo 29 de febrero.

“Como resultado de estos convenios y gracias a la colaboración de las universidades, se otorgarán descuentos por más de 6 millones de dólares a los estudiantes seleccionados en el 2023, siempre y cuando legalicen el crédito en un plazo máximo de 2 años. La Fundación negocia estos descuentos en beneficio de sus beneficiarios, ya que nuestra misión es facilitarles el acceso a los recursos necesarios para que puedan realizar sus estudios de posgrado en las mejores universidades del mundo”, explicó Jerónimo Castro, director ejecutivo de Colfuturo.

Becas Colfuturo para postgrado

Para los seleccionados en la convocatoria del 2024, que estará abierta hasta el próximo 29 de febrero, la Fundación espera que esta cifra aumente, ya que cuenta con nuevas universidades aliadas para ofrecer un mayor número de beneficios.

“Al solicitar el apoyo de Colfuturo, automáticamente se está aplicando para las becas, siempre y cuando el programa de posgrado elegido forme parte de los convenios”, añadió Castro.

Algunas de las universidades que hacen parte de los convenios incluyen a Harvard, Georgetown, Melbourne, Edimburgo, ESCP Business School y la Politécnica de Madrid. Sin embargo, hay muchas más instituciones., donde se pueden obtener detalles sobre los programas, porcentajes de becas y requisitos. Actualmente, 20 de estas instituciones ofrecen becas que cubren el 100 % del costo de la matrícula.

Además, hay universidades como la London School of Economics and Political Science (LSE) y University College London en Reino Unido, University of Monash en Australia y Purdue University en Estados Unidos, entre otras, que otorgan becas a todos los beneficiarios de Colfuturo que sean admitidos en sus programas.

“Este año esperamos brindar apoyo a cerca de 2000 colombianos interesados en realizar estudios de posgrado en el extranjero. Gracias a las donaciones del sector privado y al respaldo del Gobierno Nacional a través de Minciencias, el Programa Crédito Beca proporciona un apoyo que puede alcanzar hasta USD 50.000 para cubrir matrícula, seguro, gastos de instalación, manutención y pasajes. Además, los profesionales pueden combinar estos recursos con los descuentos ofrecidos mediante los convenios”, dijo Castro.

Además,, los candidatos tienen la posibilidad de postularse a la convocatoria del Programa Crédito Beca con una universidad y programa diferentes a los que están incluidos en estos convenios.