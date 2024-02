Niño que pidió en video la liberación de su mamá, se volvería a reencontrar con ella: AGC haría acto humanitario

Con fecha del 8 de febrero, el bloque Arístides Meza Páez, frente Edgar Madrid Benjumea de las Autodefensas Gaitanas de Colombia (AGC), grabó un video informando la liberación en las próximas horas de Sara Emilia Rodríguez Oviedo.

Con sus rostros cubiertos, cargando fusiles y en una mesa improvisada en la selva, este grupo paramilitar secuestró a la mujer hace más de 5 días en el sector conocido como Lejanía, sector La Esperanza, del municipio de Cantagallo en Bolívar.

“En cumplimiento de la Convención de Ginebra de 1949 que regula los conflictos armados no internacionales y del respeto del DIH, cumplimos a cabalidad el respeto de su vida y su integridad física. Hemos decidido entregar a una comisión humanitaria, como efectivamente lo estamos haciendo. Hacemos estos gestos de paz con el fin de mostrar nuestra buena voluntad y disposición para seguir practicando en los escenarios que contribuyan a mitigar el conflicto”.

Fue el nombre de Sara Rodríguez que retumbó entre la opinión pública, pues su hijo fue grabado envuelto en llanto, pidiéndole a las AGC liberen a su madre.

“Señores, autodefensas, este video lo hago para que respeten a mi mamá, me la puedan devolver con vida y le respeten su vida. No tengo padre, no tengo a nadie, no quiero quedar huérfano, por favor, me la pueden regresar. La cogieron en el sector la vereda Lejanía”.

El video fue difundido por el gobernador de Bolívar, Yamil Arana. “Presidente Gustavo Petro, llevamos días de enfrentamientos en el sur de Bolívar, necesitamos su ayuda. La paz será solo un deseo mientras sigan pasando situaciones como esta, acudo a usted pues esto supera la capacidad institucional del departamento”.

Te puede interesar: Fuerte accidente de ruta escolar en el norte de Bogotá, terminó con cinco niños heridos

Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles de la liberación de Sara Emilia Rodríguez Oviedo.

Según la Alerta Temprana emitida por la Defensoría del Pueblo 028 del 2023, el frente Edgar Madrid Benjumea de las AGC quiere fortalecerse para continuar con su proceso de expansión territorial y control de economías ilegales derivadas especialmente del narcotráfico y la extorsión. Con su decisión de expandirse, buscan obtener estatus político, de cara a su participación en la paz total que lidera el Gobierno Nacional”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

El monitoreo de la entidad permitió determinar que se han presentado extorsiones a comerciantes y a los habitantes de los lugares advertidos en la Alerta; además, evidenció que existen riesgos de amenazas contra líderes comunitarios. Las niñas, los niños y adolescentes también están expuestos, pues podrían ser instrumentalizados para la realización de labores específicas de “vigilancia”.

Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia liberaron a la señora Sara Emilia Rodríguez, a quien habían retenido por supuestamente pertenecer a las disidencias de las Farc. pic.twitter.com/XpYXKtAohA — Mauricio Vanegas (@Marovaan) February 10, 2024

vía que conduce del porveneir a la lejanía, cerca , unicipio de cantagallo