Barranquilla se preparó para celebrar una de las fiestas más icónicas del año, el Carnaval de Barranquilla, reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación y Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, que engloba las tradiciones del Atlántico y el Gran Caribe.

Con el objetivo de fortalecer los lazos entre las costumbres y la vanguardia cultural, Melissa Cure Villa y Old Parr se unieron para llevar a cabo una serie de actividades durante el Carnaval. Uno de los eventos destacados fue la pasarela de Moda Circular, que tuvo lugar el pasado 24 de enero. En este desfile participaron reinas populares y municipales del departamento, luciendo polleras donadas por las reinas de ediciones anteriores del Carnaval.

La reina del Carnaval, Melissa Cure en su Casa del Tumbao

La actividad se desarrolló en la Casa del Tumbao, el palacio real de Meme, donde también se entregó el bando 2024 a las reinas populares para que fungieran como voceras del Carnaval del Tumbao y difundieran la celebración por toda la región.

Suministrada Melissa Cure, reina del Carnaval y las reinas populares.

Melissa Cure Villa expresó su agradecimiento a Old Parr, su aliado, por permitir que cada una de las reinas lleve el bando 2024 a sus barrios y se conviertan en voceras destacadas de la temporada festiva. La intención es difundir y enamorar a todos de la riqueza cultural que posee la ciudad.

El Carnaval del Tumbao 2024 arrancó con una amplia agenda de eventos y actividades destinadas a enaltecer tradiciones, destacar momentos especiales y celebrar fiestas emblemáticas. La Casa del Tumbao se convirtió en un punto focal, presentando una agenda centrada en realzar la cultura, celebrar la alegría de esta gran fiesta nacional y resaltar la labor de quienes contribuyen a que millones de personas disfruten la esencia de la tradición carnavalesca.

En particular, el 1 de febrero se llevó a cabo un homenaje a los hacedores del carnaval, evento que destacó el trabajo diario de quienes hacen posible esta inolvidable celebración. Durante esta ocasión, Old Parr y la Reina del Carnaval entregaron 300 cursos de educación del programa Learning for Life a la Organización Carnaval de Barranquilla. El objetivo es permitir que futuros gestores y hacedores se formen y adquieran conocimientos en coctelería y servicio al cliente, áreas clave para el desarrollo de la ciudad de Barranquilla.

Asimismo, la Casa del Tumbao presentó una combinación sin precedentes de talento local el 8 de febrero, inaugurando oficialmente el Carnaval de Barranquilla. La celebración fue un homenaje a ‘Joselito’ y la batalla de flores, donde músicos, artistas, invitados especiales y personajes de la festividad se unieron para celebrar junto a Old Parr.

Estos eventos se unirán a grandes momentos como la Coronación (9 de febrero en el estadio Romelio Martínez); la Batalla de Flores (10 de febrero en la Vía 40), la fiesta del Country (10 de febrero en el Country Club de Barranquilla) y el Metroconcierto (10 de febrero en el estadio Romelio Martínez), donde Old Parr estará presente para que los asistentes gocen con todo el ‘tumbao’.

Para conocer más de todas las actividades y momentos del Carnaval de Barranquilla 2024, las personas pueden seguir las redes sociales de @oldparroficial, @melissacure y la página web

https://co.thebar.com/te-falta-whisky/carnaval-barranquilla