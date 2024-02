Niña fallecida en bus volcado con comparsa de niños de Carnaval era una gran bailarina y bastonera

Nora Ballestas Cuesta, una talentosa bailarina y bastonera de una banda de paz, fue recordada por su gracias para la danza, tristemente a sus 14 años, se convirtió en una de las víctimas fatales del accidente de un bus en Tubará, Atlántico, que transportaba a tres comparsas infantiles: Nueva Revelación de Cartagena, Arroz Barato y Estrellas del Caribe. El trágico incidente dejó 50 personas heridas.

Luis Carlos Fajardo, secretario de Salud del Atlántico, informó que los heridos están siendo atendidos en diversas clínicas de Barranquilla, y un menor de 14 años se encuentra en la UCI de la Clínica Porto Azul debido a un trauma craneoencefálico severo.

Niña fallecida en accidente de bus de comparsa infantil en Tubará

La muerte de Nora ocurrió en la ESE Hospital de Tubará, a consecuencia de las graves lesiones en su cuerpo. La joven, quien cumpliría 15 años el 14 de marzo, era estudiante de décimo grado en el Colegio Clemente Manuel Zabala. Destacaba por su disciplina y talento en la danza, siendo la mayor de tres hermanos y la única mujer en su familia.

Participaba activamente en el grupo de danzas y era bastonera de la banda de paz de su colegio. También formaba parte del grupo Nueva Revelación, donde fue reconocida por su calidad y habilidades para el baile.

La madre de Nora expresó su dolor y desconcierto, lamentando que la tragedia coincidiera con el día de su cumpleaños. Nora residía en el barrio Flor del Campo y dos compañeros de su barrio, Mary Isabel Yolis y John Andrés, también resultaron heridos en el accidente.

“Se murió el día de mi cumpleaños”, “No sé, no dan razón”, “Mi pelaita se quedó abajo y llegó sin vida”, “Palo e’ entusiasmada que estaba mi pelaita”, fueron algunas declaraciones de la madre de la niña.

“Yo no sé yo no me alejaba de ella, pero me descuide un momentico y mira lo que pasó”, añadía.

El accidente ocurrió cuando el bus regresaba de una destacada presentación en el Carnaval de Malambo, en Barranquilla, y aparentemente sufrió problemas mecánicos, volcándose de manera aparatosamente. Nora quedó atrapada debajo del vehículo, resultando en su fallecimiento.

Además de Nora, otra víctima fatal es un niño de 12 años identificado como Jaime Cardosa. La situación ha dejado a varios heridos, algunos de ellos menores de edad, distribuidos en diferentes centros médicos de la región.

En el listado también están registrados los nombres de Nellis Moto Quintero, de 39 años; Mary Yola, de 19 años; Juan Armando Balcasa Torres, de 18 años; Bertha Salgado Ávila, de 66 años y Kathy Luz Márquez Sanmartin de 25 años. Estos últimos se encuentran en delicado estado de salud, de acuerdo con el reporte entregado anoche por las autoridades de salud del municipio de Tubará.

Las autoridades locales están llevando a cabo un sondeo para identificar y registrar a los heridos, siendo una situación que ha conmovido a la comunidad y resalta la necesidad de revisar las condiciones de seguridad en este tipo de eventos.

Ultimo reporte de heridos accidente bus Tubará

El Hospital de Tubará informa que ingresaron 15 víctimas del siniestro, las cuales fueron redireccionadas de manera inmediata a entidades de mayor complejidad, además informa que ingresó menor sin signos vitales, al momento de la comunicación sin identificación.

Clínica San Vicente informa ingreso de 20 pacientes, hemodinámicamente estables, al parecer solo con múltiples laceraciones, trasladados por su ambulancia

Clínica de Fracturas informa ingreso de 12 pacientes, trasladados por su ambulancia

Clínica Santa Ana de Dios reporta 10 pacientes ingresados, hemodinamicamente estables, trasladados por su ambulancia.

Hospital de Juan de Acosta informa que ingresaron 3 pacientes, los cuales fueron remitidos a clínica equipo médico especialistas (eme)

Clínica Campbell 30 informa ingreso de 2 pacientes trasladados por su ambulancia

Clínica Porto Azul informa ingreso de 2 pacientes, en malas condiciones generales, menores de edad sin acompañantes.

Clínica Centro se obtuvo información de 1 paciente ingresado, menor de edad