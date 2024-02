“Aquí no se puede tumbar un presidente progresista”: Gustavo Petro al denunciar plan de la Fiscalía en su contra

Gustavo Petro, presidente de Colombia, a través de su cuenta de X o Twitter publicó un extenso mensaje en el que denunció que la Fiscalía tiene un plan para hacerle un juicio político y que así sea la “gran obra de despedida del fiscal general”. El mandatario se refirió al escándalo que rodea a Fecode, el gremio de los maestros en el país por haberle donado 500 millones de pesos presuntamente a la campaña presidencial.

El mandatario de los colombianos empezó haciendo un llamado a todas las organizaciones de derechos humanos, partidos progresistas y organizadores de trabajadores en Colombia para que estén atentos a la denuncia.

Petro denuncia que hay una toma mafiosa de la Fiscalía

“He escuchado a juristas destacados hablando de ruptura institucional en el caso del canciller de la república, primero en la historia en ser suspendido. Solo he esperado que las delegaciones internacionales que vienen de EEUU y el Consejo de seguridad de Naciones Unidas sean atendidas correctamente y nos oigan No he escuchado, en cambio, que hay una seria ruptura constitucional cuando la fiscalía investiga al presidente de la República”, dice en la primera parte de su extenso mensaje.

Luego dice que se allanaron los sindicatos y que han presionado a testigos para que se hagan acusaciones en su contra como presidente y que políticos corruptos “buscan la salida del presidente del cargo elegido por el pueblo”.

“No es lo mismo la contribución a partidos políticos de un narcotraficante como alias “el ñeñe” que la del sindicato de maestros; a la contribución de alias “el ñeñe” la calificaron como legal, a la del sindicato de profesores la califican de ilegal porque somos progresistas”, dijo después.

Dice que esto sucede porque ha propuesto una terna de mujeres para el cargo de fiscal general de la nación y que es el desespero de “las mafias que no quieren perder el control de secciones enteras de la Fiscalía”.

También se refiere a la suspensión del Canciller, Álvaro Leyva, y del proceso que quieren adelantar contra el presidente de Ecopetrol y al superintendente de servicios públicos.

“Como hicieron físicamente con la UP, ahora piensan usando las instituciones, hacer lo mismo para que aparezca como la gran obra de despedida del fiscal general (...) Como presidente de la república debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la fiscalía y debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la decencia”, agregó.

Y terminó diciendo que: “Aquí no se puede tumbar un presidente progresista, el primero en un siglo, porque legalmente un sindicato de trabajadores aportó a un partido de izquierda. Llego el momento de la expresión popular”.