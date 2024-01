Vigilante incendió cancha sintética del colegio donde trabajaba porque no le habían pagado el sueldo

Este incidente involucró a un vigilante que, al no recibir sus honorarios, tomó una drástica decisión en una institución educativa del municipio de Galapa, en el departamento del Atlántico. Según la información de testigos de los hechos, el vigilante encargado de custodiar las obras de adecuación en el colegio optó por incendiar la cancha sintética debido a la falta de pago por más de 50 días de trabajo. Los hechos ocurrieron el pasado martes 30 de enero.

El hombre, al parecer, había expresado previamente sus reclamos por el pago no recibido, pero no obtuvo respuestas, llevándolo a tomar acciones contra la infraestructura del lugar. Ante la emergencia, miembros del Cuerpo de Bomberos acudieron y lograron controlar las llamas, sin reportarse lesionados en el incidente.

El rector del plantel, Darwin Roa Berdugo, explicó que las obras en la cancha sintética comenzaron en octubre de 2023 y que el vigilante no había sido contratado ni por el colegio ni por la Secretaría de Educación de Galapa. A pesar de que se esperaba su pago, el vigilante decidió tomar medidas extremas, destruyendo parte de la infraestructura, incluyendo la cancha sintética y los camerinos.

“Hablé con el ingeniero de la obra, quien me dice que le iban a pagar el viernes anterior, pero el día lunes este vigilante dijo que no iba a salir del colegio porque no le habían cancelado y hasta amenazó con poner unos candados para impedir el ingreso de los estudiantes. Sin embargo, al parecer hizo un acuerdo para dejar la obra y se fue”, relató el rector a Blu Radio.

Por su parte, el alcalde de Galapa, Fabián Bonett, condenó lo sucedido y confirmó que hay una persona detenida, señalada de provocar el incendio en el colegio industrial del municipio. Se evacuó a los estudiantes y se logró controlar la conflagración. La Alcaldía de Galapa está llevando a cabo investigaciones para esclarecer la situación.

