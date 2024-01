“No lo olvidaré”: Chayanne se sumó a los famosos que lamentaron la muerte del periodista Julio Sánchez Vanegas

En horas de la tarde del viernes 26 de enero, el reconocido periodista y director de la WRadio, Julio Sánchez Cristo, dio a conocer la noticia sobre el fallecimiento de su padre, Julio Sánchez Vanegas, uno de los periodistas más destacados en Colombia.

“Se fue mi héroe. Le debo todo y más… Ya desde el cielo, mañana desde cualquier lugar del mundo… ¡Hasta siempre adorado padre!”, fueron las palabras con las que el locutor, Julio Sánchez Cristo, despidió a su padre a través de su cuenta de ‘X’.

Acto seguido, cientos de personas manifestaron sus condolencias a la familia del periodista, y a ello se sumaron algunas celebridades públicas como el expresidente Álvaro Uribe, Daniel Coronell y Julio César Herrera, Mary Méndez, entre otros.

Sin embargo, uno de los mensajes que más llamaron la atención fue el escrito por Chayanne, el cantante puertorriqueño lamento el fallecimiento de Sánchez Vanegas, a través de un sentido mensaje que publicó en su cuenta de X. Desde allí el intérprete musical, aludió el gran trabajo del periodista en los medios de comunicación de Colombia.

“Con gran pesar recibo la noticia de la partida de Julio Sánchez Vanegas, un grande de los medios de comunicación en Colombia. Siempre estaré agradecido del apoyo incondicional que me brindó en su programa musical, aún cuando nadie me conocía, eso no lo olvidaré jamás. Descansa en paz Julio. Mis sentidas condolencias a toda su familia”, fueron las palabras del cantante.

El empresario, nacido en Guaduas hace 93 años, siempre será recordado por fundar en los años sesenta la productora JES, desde donde creó y presentó un programa inolvidable para los colombianos: ‘Concéntrese’. Esta iniciativa fue revolucionaria, ya que fue la primera vez que un programa ofrecía como premio un automóvil y una cuantiosa suma en pesos bastante llamativa para la audiencia.