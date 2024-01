Conozca las nuevas becas que ofrece Colfuturo para los colombianos en Europa

Uno de los mayores anhelos de los estudiantes es poder realizar estudios superiores e incluir en su experiencia conocimientos avanzados en el campo de su preferencia. Sin embargo, para nadie es un secreto que los estudios universitarios son bastante costosos en Colombia, y que un pregrado ya no es suficiente para competir en el mercado laboral.

Es por ello que muchos colombianos buscan la forma de poderse ganar becas que les permitan continuar con sus estudios y recibir un apoyo económico que les permita financiar sus programas. Es así que Colfuturo anunció que junto a la ESCP Business School, estarán ofreciendo becas para profesionales colombianos interesados en campos como la ciencia y los negocios.

Esta es una institución que cuenta con diferentes sedes en diferentes ciudades de Europa, como Berlín, Londres, Madrid, París, Turín y Varsovia. A través de esta iniciativa, se busca ofrecer 39 becas completas para colombianos interesados en hacer sus maestrías en MSc in Real Estate, MSc in Digital Project Management & Consulting, y MSc in Hospitality & Tourism Management.

“Creemos firmemente que es a través de la unión de esfuerzos y propósitos que podemos crear puentes hacia un futuro profesional lleno de posibilidades para los profesionales colombianos, generando oportunidades de formación y forjando un panorama más equitativo. Nuestro compromiso radica en no solo ofrecer acceso a una educación de calidad, sino también la posibilidad de expandir horizontes, nutrir una visión global y desarrollar habilidades clave para prosperar en un mundo empresarial cada vez más interconectado”, aseguró Franciso Egaña, Director de Admisiones, Marketing y Desarrollo de Negocio.

Ahora bien, para todos aquellos que estén interesados deberán tener en cuneta que la convocatoria abrió desde el pasado 9 de enero e irá hasta el 29 de febrero a las 11:59 de la noche. Los aspirantes puede ingresar a www.tumaestriaeneuropa.com para postularse, teniendo en cuenta que deberán ser aprobados por la ESCP