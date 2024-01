“Escuchamos más de 50 disparos”: feroz ataque a bala dejó dos muertos en Valledupar

Se han revelado más detalles sobre la balacera que tuvo lugar en Valledupar la noche del 25 de enero en la carrera 9, cerca de la DPA. Todo indica que se trató de un atentado perpetrado con armas de largo alcance contra Janer Pinto y Lirkhay González, quienes lamentablemente perdieron la vida en el incidente. Un testigo describió la escena, mencionando: “Se escucharon ráfagas, más de 50 disparos”.

En las imágenes captadas, se puede observar a un individuo descendiendo de una camioneta Toyota Fortuner para disparar indiscriminadamente contra los dos hombres que se desplazaban en una camioneta Toyota Hilux. Este violento acto se desarrolló ante la mirada de transeúntes sorprendidos, y posteriormente, el agresor se dio a la fuga en dirección al norte de la capital del Cesar.

Balacera en Valledupar dejó dos muertos

De acuerdo con el comandante, al parecer, las víctimas que se transportaban en una camioneta que no son registradas en el municipio de Valledupar, “el hecho sucede cuando dos vehículos al parecer interceptan esta camioneta, le hacen disparos con armamento de largo alcance, fusil 556, que atraviesa el blindaje, y fallece el conductor dentro del vehículo”, sostuvo el coronel Eduardo Chamorro.

El video también muestra el intento de escape de las víctimas, con el conductor, Janer Pinto, retrocediendo el vehículo, pero quedando atrapado entre otros automóviles detenidos en el semáforo, mientras los sicarios continuaban disparando.

El coronel, también agregó que la persona tripulante alcanzó a llegar a un centro asistencial para ser asistida por el personal médico, sin embargo, falleció. “Hay una tercera persona que se encuentra lesionada y es la que nos está dando la información para trabajar en este caso”, mencionó.

Las autoridades están llevando a cabo una exhaustiva investigación para determinar el motivo de este doble asesinato. Al parecer, la camioneta utilizada por los agresores fue abandonada en la vía Valledupar – San Juan del Cesar.

En cuanto a las víctimas, sus cuerpos permanecen en el Instituto de Medicina Legal y serán entregados a sus familiares en las próximas horas. La comunidad sigue consternada por este trágico suceso, y se espera que las autoridades esclarezcan rápidamente los detalles del incidente. “Sabemos que no son de la región, por el modus operandi delictivo que no es normal y no es común el tema del uso del armamento de largo alcance para cometer este hecho delictivo”, agregó el coronel.

Sobre las víctimas Janer Pinto y Lirkhay González, en redes sociales se viralizaron videos y fotografías de los mismos compartiendo con artistas de la música vallenata, en la que sería su última parranda.

