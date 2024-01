“Yo me cuido sola”: Colombiana que descubrió y entregó ladrones en el metro de Madrid

La valiente colombiana que hoy protagoniza uno de los videos virales de las redes sociales logró dejar en evidencia a los ladrones que le habrían sacados sus pertenencias cuando se movilizaba en el metro de Madrid. La mujer llamó a la policía y frente a los uniformados logró que los asaltantes le devolvieran sus cosas.

“Me van a venir a robar a mí, hp”, les gritaba la mujer a los ladrones, que fueron sorprendidos por la valiente mujer y que los enfrentó para que fueran capturados por los policías.

Colombiana dejó en evidencia a ladrones en el metro de Madrid

“Tenía 120 euros y dinero colombiano”, se le escucha decir a la mujer mientras les pide a los sujetos que le devuelvan su plata. Cuando uno de los sujetos quería caminar ella lo empuja y hace que se siente de inmediato. Los policías reaccionaron y requisaron a los tres hombres.

“Donde no los vea me roban”, decía la mujer, mientras los hombres se hacían los que no era con ellos, hasta que finalmente los uniformados los tuvieron que requisarlos y quitarles hasta los zapatos.

A los sujetos, que eran extranjeros y que por algunas palabras que decían probablemente de nacionalidad polaca, terminaron entregando el dinero que se le sacaron a la mujer y cuando uno de ellos pretendía escapar, fue devuelto por otro hombre que estaba en la puerta.

En los videos que se conocieron en redes sociales se observa todo el procedimiento y el actuar de la colombiana, que con valentía y determinación enfrentó a los conocidos como carteristas.