“No respeto ni a mi mamá”: Le dijo adolescente a policía que le terminó dando una cachetada

Un procedimiento de requisa de uniformados de la Policía Nacional a varios adolescentes, quedó grabado el momento en el que un policía le dice un adolescente que en la calle él es el papá y la mamá, a lo que este le responde que por qué lo tiene que respetar, que ni respeta a la mamá, por qué lo tendría que hacer con él. Ante la reacción del joven el uniformado sacó la mano y le dio una cachetada.

En el video que se conoció a través de las redes sociales quedó evidenciado el momento exacto en el que el policía está requisando al adolescente y ante la respuesta reacciona dándole una cachetada.

Policía le dio una cachetada a un adolescente

En el procedimiento se observa que participan tres uniformados y que cada uno adelanta la requisa a un joven. Sin embargo, el video parece que fue grabado por una joven que estaba con grupo.

“En la calle yo soy su papá, su mamá mijo”, a lo que le responde el adolescente: “¡Oigan a este!”. El uniformado le dice: “si a su papá no lo respeta a mí sí me tiene que respetar”. Sin embargo, el joven decide seguir respondiendo y agrega: “¡Oigan a este!, ¿yo por qué lo tengo que respetar? No respeto a mi mamá, ahorita lo voy a respetar a un..”, el uniformado no lo deja terminar cuando le dice: “¿A un qué, ¿a un qué?” y en ese momento le da la bofetada.

De inmediato se escucha a la joven que graba que dice: “Pero así tampoco”, y parece que el policía que le está revisando el bolso le dice algo y ella reacciona levantando la voz y diciendo: “A mí no me alce la voz. Me respeta. ¿Qué le pasa?”.

"No respeto ni a mi mamá ahora lo voy a repeta... ay jueputa mis dientes" 🙊 pic.twitter.com/GfEh6bapi3 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) January 23, 2024

De inmediato las reacciones no se hicieron esperar, “Si no tuviste papás en la casa te salen los papás de la calle, y no será bonito”, “Bien hecho!”, “Se lo merecía”, “Yo también lo casco jajajaj”, “Excelente, si en la casa no respeta en la calle le toca respetar” y “Que más se puede hacer con un muchacho que no respeta la autoridad, ni lo más sagrado que es la mamá, y los que los defienden luego están llorando por que los robaron o los apuñalaron por robarles un celular. Estos muchachos de hoy se creen los dueños del mundo!!!”.