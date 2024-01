“Estoy trabajando, no robando”: indignación por vendedor de mangos que es detenido por la policía

@telenoticiastv "Estoy trabajando, no robando": Vendedor bota su mercancía para evitar que la Policía se la decomise.

En una jornada de recuperación del espacio público en las calles de Yumbo, Valle del Cauca, se vivió un momento dramático cuando un vendedor ambulante decidió tirar sus frutas antes de que las autoridades las decomisaran durante un operativo.

“No me importa perder eso, he perdido más en esta vida. Si me quieren llevar a la estación, llévenme”., expresó el vendedor ambulante.

En un video que circula en redes sociales, se puede observar cómo el vendedor ambulante arroja las canastas de mango mientras exclama: “Estoy trabajando, no robando”. Tras lanzar los mangos en el asfalto, expresó su descontento. El incidente tuvo lugar durante una acción conjunta de la Alcaldía de Yumbo y la Secretaría de Gobierno, que buscaba reubicar a los vendedores ambulantes en un espacio designado dentro de la galería.

“Una persona vendedora de mangos, no quiere ingresar, motivo por el cual, de una manera descontrolada bota los mangos a la calle”, expresó Carlos Germán Oviedo, coronel de la Policía de Cali.

A pesar de los intentos de algunos ciudadanos por recoger las frutas tiradas, las autoridades explicaron que estaban actuando dentro del marco de la normativa de control del espacio público. Según el informe de la Policía, los elementos recogidos fueron entregados a la inspección para seguir el procedimiento correspondiente.

Vendedor ambulante lanzó su mercancía tras ser detenido por la Policía en Yumbo

De la misma manera, el coronel Oviedo afirmó que: “se aplica aun comparendo por un comportamiento contrario a la convivencia. Eso es lo que genera el disgusto de esta persona, pero la actuación de la Policía simplemente es controlar y acompañar la operación”.

El vendedor, cargado de frustración y determinación, defendió su derecho a trabajar y mantener su sustento diario. Aunque la identidad de este comerciante es desconocida, su acto de resistencia destaca las dificultades que enfrentan los vendedores informales.

Le puede interesar: “No me grabe perr*”: conductor del MÍO agredió física y verbalmente a pasajera

Este incidente es una muestra del conflicto persistente entre los vendedores informales y las autoridades encargadas del control del espacio público. La falta de lugares asignados para el comercio ambulante y las restricciones impuestas generan tensiones que se replican en numerosas ciudades.