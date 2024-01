Pasajeros de un vuelo con destino a Bogotá tuvieron que ser evacuados antes de despegar, a causa del fuerte temblor

En horas de la mañana de este viernes 19 de enero se presentó un temblor de magnitud 5,6 con epicentro en el municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca.

El Servicio Geológico Colombiano reportó el sismo que se presentó al norte del departamento. “Evento sísmico - boletín actualizado 1, 2024 -01- 19, 06:26 hora local magnitud 5,6, profundidad 33 km, Ansermanuevo, Valle del Cauca, Colombia. ¿sintió este sismo?”, a través de sus redes sociales.

Por su parte, el cuerpo de Bomberos de Cali, informó que hasta el momento no se reportan daños o afectaciones causadas por el temblor, pero que en edificios de más de tres pisos sí se sintió mucho más fuerte, “nos actualiza la información que el epicentro fue en Ansermanuevo, en el Valle del Cauca, el comandante del cuerpo de Bomberos de Ansermanuevo indica que no hay daños reportados, en la ciudad de Cali tampoco, se espera hacer revisiones, pero no ha habido reportes de cortos circuitos o de incendios hasta ahora”.

Pasajeros de un vuelo Armenia - Bogotá tuvieron que ser evacuados

Alrededor de 80 pasajeros que ya se encontraban al interior de un avión de Avianca que pretendía cubrir la ruta entre Armenia y Bogotá, tuvieron que ser evacuados en la mañana de este viernes como consecuencia del fuerte temblor que se registró sobre las 6:25 a.m.

Los viajeros vivieron momentos de angustia, al tener que esperar durante varios minutos, mientras que los organismos de socorro establecían la magnitud del sismo, para determinar si era prudente restablecer la operación de la terminal aérea del aeropuerto El Edén, ubicada entre Armenia y La Tebaida.

Según el director de geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano (SGC), John Makario Londoño, hasta el momento se han registrado 4 réplicas de magnitudes entre 3.0 y 3.6. y “hemos recibido al menos 5.000 reportes del sismo sentido en zonas alrededor del epicentro e información de daños no muy grandes como caída de fachadas y grietas en poblaciones cercanas al epicentro”.

