Amanda Graves crea impresionantes tatuajes de glitter

P: ¿Cómo desarrolló su técnica de tatuaje con brillantina y a qué retos se enfrentó para perfeccionarla?

- A principios de 2022 decidí un día al azar probar un nuevo enfoque del “efecto purpurina”. Sinceramente, tengo mis mejores ideas justo antes de acostarme, ¡y este fue el caso! Supuse que si utilizaba una aguja muy pequeña y lo enfocaba con un estilo “puntillista” y de capas conseguiría el efecto. El contraste y la preparación para la longevidad y cicatrización del tatuaje fueron el mayor reto a la hora de perfeccionarlo.

P: ¿Puedes explicar cómo tus tatuajes crean la ilusión de purpurina sin utilizar tinta de purpurina real?

- Utilizando puntos muy pequeños, superpongo mi paleta de colores de una forma específica en función del color que quiero conseguir. La última capa son puntos blancos, pero los colores que hay debajo son igual de importantes.

P: ¿En qué se inspiran tus diseños de tatuajes y cómo decides las combinaciones de colores para cada pieza?

- Para mis tatuajes de glitter me inspiro en varias cosas. De niña, Lisa Frank era mi referente estético, y creo que a principios de la década de 2000 se utilizaban mucho más los colores brillantes y la purpurina. Además, ser animadora de competición implica brillantina y brillos, ¡así que ayuda!

P: ¿Cómo respondes a quienes dudan de la durabilidad del estilo glitter en comparación con los tatuajes tradicionales?

- La prueba está en el trabajo y en mantener la mente abierta para crecer como artista. Llevo 10 años tatuando e hice muchos estilos antes de éste. Siempre estoy aprendiendo y pensé mucho antes de aplicar esta técnica a mi trabajo. Conociendo los tatuajes y cómo se curan y envejecen, seguir haciendo un trabajo sólido marca la diferencia.

P: ¿Cómo han influido las plataformas en línea en la recepción y popularidad de tu obra?

- Las redes sociales han cambiado las reglas del juego. Creo que han abierto una puerta para que la gente no sólo vea mi trabajo, sino también lo que me hace especial como persona. Estas plataformas me han permitido ser vista diez veces más.

P: ¿Qué consejo darías a los aspirantes a artistas del tatuaje que desean desarrollar sus propios estilos únicos?

- Sigue enfocándote en lo que te hace feliz y mantén siempre la mente abierta. La innovación puede llegarte en cualquier momento siempre que no dudes de ti mismo.