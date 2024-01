Bancolombia dejará de funcionar por mantenimiento: Conozca los horarios y fechas en las que no podrá realizar transacciones

Bancolombia es una de las entidades bancarias más populares del país, además de ser uno de los bancos con mayor número de usuarios, quienes realizan todo tipo de movimientos de dinero, ya sean giros, retiros o reciban consignaciones.

Gracias a la tecnología y los sistemas digitales, como las aplicaciones móviles, facilitan que las personas puedan hacer sus pagos de forma mucho más rápida sin tener que esperar en largas filas en las oficinas y en los cajeros. Justamente por eso es que las entidades bancarias han desarrollado sus propias aplicaciones para que los usuarios puedan realizar sus transferencias de forma más efectiva.

Sin embargo, dichas aplicaciones requieren de que se hagan los ajustes y las actualizaciones pertinentes para asegurar un mejor funcionamiento y una seguridad más alta en cada movimiento, es por ello que Bancolombia anunció que realizará algunos mantenimientos en las aplicaciones que podrían dejar fuera de uso estas plataformas por algunos días y durante ciertas horas.

Fechas y horas en los que la app de Bancolombia dejará de funcionar

Según informó la entidad bancaria, los días en los que se estarán llevando a cabo estas actualizaciones en los sistemas son:

Sábado 13 de enero.

Miércoles 17 de enero.

Jueves 18 de enero.

Viernes 19 de enero.

Sábado 20 de enero.

En estos días la aplicación estará inactiva; sin embargo, se hace la salvedad de que no será por todo el día pues la misma entidad informó que solo será por algunos minutos: “Entre las 3:00 am y 3:40 am trabajaremos en la App para mejorarla” dice el anuncio.