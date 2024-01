“La sacó muerta de la habitación”: conmovedor relato de madre de bebé que murió en un hostal

Una niña de dos años habría llegado sin signos vitales a un centro médico de Bucaramanga luego de haber muerto dentro de un hostal. De acuerdo con versiones preliminares, el padrastro de la menor la estaría maltratando y la golpeó tan fuerte que la dejó sin vida.

En el centro médico los doctores indicaron que la niña tenía agresiones constantes por marcas en su cuerpo por presunto maltrato intrafamiliar.

En horas de la mañana de este jueves 11 de enero, la madre de la bebé llegó al Instituto Nacional de Medicina Legal para reclamar el cuerpo de la niña, además, indicó a medios de comunicación presentes que el padrastro de la menor estaría amenazándola.

“No tengo palabras para describir el dolor que siento. Me tiene desbastada, pero sí pido que se haga justicia por mi hija y por muchos niños que sufren lo mismo en estos momentos. Estos casos se viven a diario”, indicó Rosa Isabel Rodríguez, madre de la niña a Caracol Radio.

Rodríguez indicó que mientras ella estaba, nunca presenció maltrato para las niñas. “Los familiares están amenazando a mi familia. Los están ofendiendo verbalmente. Me están diciendo que van a pagar por todo lo que están diciendo de su hijo. Ella no se cayó de las escaleras; él la sacó muerta de la habitación. Las cámaras salen cuando la niña está cargada de los brazos, ya estaba muerta”.

La mujer indicó que había llegado desde Perú hace cuatro meses y la familia del hombre le ofreció vivienda y trabajo, pero que no mantenían intimidad y que pudo haber sido eso lo que llevó al hombre a esos extremos. “Él me grita, me dice que es urgente. Él me entregó la niña muerta en mis brazos. Me dijo: ‘La niña se cayó por las escaleras’. Yo me monté en una moto, y me fui para la clínica. Llego a la clínica, me dicen que la niña estaba fallecida”.

La mujer es madre de otra menor de cinco años que se encuentra bajo el poder del ICBF mientras se esclarece lo sucedido con la bebé.