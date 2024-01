Conoce a Melissa Tedone, que descubre los peligros ocultos de los libros del siglo XIX que contienen arsénico

P: ¿Qué le llevó a descubrir arsénico en encuadernaciones del siglo XIX y cuál fue su reacción?

- El descubrimiento fue fruto de la casualidad. En el Laboratorio de Conservación de la Biblioteca del Museo, Jardín y Biblioteca Winterthur, estaba reparando un libro encuadernado en tela verde brillante para preparar una exposición. Mientras examinaba el libro al microscopio, me di cuenta de que de la tela se desprendían pequeñas escamas de pigmento verde. En ese momento, estaba leyendo el libro de Lucinda Hawksley “Bitten By Witch Fever” (Mordido por la fiebre de las brujas), que trata sobre los papeles pintados históricos que contienen arsénico en la colección de los Archivos Nacionales del Reino Unido. Sentí curiosidad por saber si el pigmento verde descascarillado podía contener arsénico, así que le llevé el libro a mi colega la Dra. Rosie Grayburn, Jefa de Investigación y Análisis Científicos de Winterthur. Ella realizó una técnica llamada espectroscopia de fluorescencia de rayos X (o XRF), que puede identificar ciertos elementos sin causar ningún daño a los objetos del patrimonio cultural. Encontró arsénico y cobre, y después realizó una prueba adicional llamada espectroscopia Raman, que nos dijo que el compuesto era acetoarsenita de cobre, o pigmento “verde esmeralda”. Se trata de un pigmento muy tóxico, por lo que nos sorprendió encontrarlo en un libro en una cantidad tan grande.

Dado que este tipo de encuadernación se produjo en masa durante el siglo XIX, nos dimos cuenta de que podía haber muchas encuadernaciones similares en la Biblioteca de Winterthur y otras colecciones. Pusimos en marcha el Proyecto Libro Envenenado para descubrir y concientizar sobre este peligro inesperado en las colecciones de libros.

P: ¿Cómo se generalizó el uso del arsénico en la encuadernación durante el siglo XIX?

- Todo giraba en torno a ese intenso color “verde esmeralda”. El verde esmeralda fue sintetizado por primera vez por químicos alemanes a principios del siglo XIX. Es un verde vivo y auténtico que no se decolora con la luz del sol, por lo que se hizo muy popular en todo tipo de productos domésticos a lo largo del siglo. Sabemos que se utilizaba en ropa, zapatos, sombreros, bolsos, juguetes infantiles, pintura mural y papel pintado. Así que no es de extrañar que también se empleara en la encuadernación. El verde esmeralda se utilizaba en la tela de encuadernación, en el papel e incluso para colorear los bordes de los libros. Al mismo tiempo, el verde esmeralda se vendía como raticida e insecticida agrícola, por lo que muchos consumidores no sabían que era tóxico. Muchos relatos periodísticos del siglo XIX describen envenenamientos accidentales con productos que contenían verde esmeralda.

P: Cuéntenos más sobre los riesgos para la salud asociados a la exposición al arsénico de estos libros.

- Hemos consultado a higienistas industriales y toxicólogos, pero quiero insistir en que no soy médico, por lo que mi comprensión del arsénico como veneno es la de una persona no experta. El mayor riesgo de los libros que contienen arsénico es que el arsénico del pigmento se transfiera a las manos, y luego ingerir accidentalmente el arsénico de las manos al tocarse la cara, comer/beber, etc. En la conservación de obras de arte utilizamos la palabra “friable” para referirnos a un material que se desmenuza y que, al tocarlo, puede desprenderse y transferirse a la mano con mucha facilidad. El pigmento verde esmeralda es muy friable. Si lo tocas, no verás que el color verde se transfiere a tus manos, pero cantidades significativas de arsénico siguen llegando a tu piel. Es poco probable ingerir suficiente arsénico de esta forma como para ser letal, pero sí se puede ingerir suficiente arsénico como para causar efectos negativos en la salud, como náuseas, neuropatía y daños en los órganos. Se sabe que el verde esmeralda causa lesiones cutáneas con la exposición repetida, y también es cancerígeno.

P: ¿Podría contarnos algo más sobre el Proyecto Libro Envenenado y sus objetivos?

- El Proyecto Libro Envenenado rastrea y estudia el uso de metales pesados en encuadernaciones europeas y norteamericanas del siglo XIX producidas en serie. La mayoría de estos metales pesados se encuentran en forma de pigmentos de colores brillantes en las telas y papeles utilizados para hacer libros de esta época. Hemos encontrado plomo, cromo y mercurio en estos libros, pero el elemento que más nos interesa rastrear es el arsénico, porque es con diferencia el más tóxico. Hemos creado un sitio web y una base de datos de acceso público para rastrear las encuadernaciones del siglo XIX en las que se ha confirmado la presencia de pigmento “verde esmeralda” a base de arsénico. A medida que se identifican más libros, los añadimos a la lista. Empezamos con 38 libros arsenicales conocidos, y la cifra ha crecido hasta 245.

P: ¿Está muy extendido el problema de los libros con arsénico en bibliotecas y colecciones privadas?

- Es una pregunta difícil de responder porque seguimos recopilando datos a medida que pasa el tiempo. Hasta ahora, más de una docena de bibliotecas diferentes de varios países han aportado datos sobre libros arsenicales al proyecto. El número sigue creciendo. También hemos identificado libros verde esmeralda en librerías de segunda mano, a través de comerciantes de libros raros y en colecciones privadas. Una estimación modesta es que probablemente haya miles de estos libros todavía en el mundo, incluso en bibliotecas, librerías vintage y hogares.

P: ¿Qué repercusiones ha tenido este descubrimiento en el campo de la conservación de libros y los estudios históricos?

- Me gusta pensar que nuestra investigación ha impulsado a nuestros colegas que trabajan con libros históricos a ser más conscientes de los riesgos potenciales para la salud y la seguridad. ¿Quién podría pensar que manipular libros puede ser peligroso para la salud? El mayor riesgo de estos libros que contienen arsénico es simplemente no saber que el riesgo está ahí. Una vez que se ha confirmado que un libro contiene arsénico, se pueden tomar medidas bastante sencillas para garantizar la seguridad personal. Recomendamos embolsar un libro con arsénico en una bolsa de plástico con cierre de cremallera para contener cualquier posible desprendimiento de pigmento. También recomendamos utilizar guantes de nitrilo para manipular el libro y evitar comer, beber, fumar o tocarse la cara hasta que se tenga la oportunidad de lavarse las manos después de manipularlo. También espero que el proyecto haya llamado la atención sobre el valor de las encuadernaciones del siglo XIX de una forma nueva. Estos libros no siempre han sido apreciados como objetos porque no son tan antiguos ni tan raros como muchos otros tipos de encuadernaciones. Espero que nuestra investigación demuestre que los libros pueden ser especiales no sólo por sus textos, sino también porque contienen pruebas físicas del pasado. El pigmento de arsénico de estos libros contribuye de forma tangible a nuestra comprensión de la historia manufacturera y económica de Inglaterra, así como del desarrollo del comercio de libros.

P: ¿Qué le depara el futuro a su proyecto y cuáles son sus planes?

- Seguimos adelante con nuestra investigación histórica y científica para comprender mejor estos libros y su legado en las colecciones actuales. Dado que uno de nuestros principales objetivos es la divulgación para el bien público, estamos construyendo un sitio web más robusto para el Proyecto de Libros Envenenados mientras seguimos ampliando la Base de Datos de Libros con Arsénico. Este proyecto nos ha puesto en contacto con colegas de todo el mundo que comparten nuestro interés por el patrimonio peligroso en bibliotecas y archivos, por lo que Rosie Grayburn y yo creamos también el Grupo de Trabajo de Bibliotoxicología (BibTox). BibTox es un grupo internacional de conservadores, científicos, bibliotecarios, historiadores del libro y profesionales de la salud y la seguridad. Los objetivos de nuestro grupo son desarrollar métodos fiables de identificación de colecciones de bibliotecas y archivos potencialmente tóxicas (tanto si se han fabricado con componentes tóxicos como si se han vuelto tóxicas posteriormente por el uso de tratamientos como pesticidas); desarrollar estrategias de gestión más seguras para dichas colecciones; y compartir públicamente información fiable. Estoy impaciente por ver lo que este grupo interdisciplinar descubrirá y conseguirá en los próximos años.

