Presuntos delincuentes fueron quemados vivos luego de intentar asaltar y matar a una mujer embarazada

Desde hace algunas horas se ha hecho viral en redes sociales un video en el que se expone el caso de dos hombres que fueron capturados, amarrados, golpeados y quemados vivos, luego de presuntamente haber intentado asaltar y asesinar a una mujer en estado de embarazo.

El fragmento de video, que está acompañado de algunas capturas fotográficas, fue compartido por la cuenta de X (antes Twitter) denominada @domasladrones. “2 delincuentes venezolanos son quemados vivos, después de intentar robar y querer matar a una embarazada” es la descripción que acompaña la particular publicación.

En el trino se puede evidenciar a un grupo de personas, quienes con palos y armas en mano acorralan a uno de los presuntos asaltantes, al cual se muestra con una expresión de preocupación en su rostro ante el castigo que le aguarda. En otra de las imágenes compartidas, se expone la identidad del otro sujeto presuntamente responsable del intento de asalto.

Finalmente, en el video que ha generado más polémica, se puede apreciar a los dos sujetos completamente expuestos, mientras el grupo de personas que los capturó les rósea gasolina para posteriormente quemarlos vivos. Aunque no se tiene ninguna certeza, según información no oficial, el caso se habría dado en una ciudad de Ecuador.

La publicación se ha convertido en tendencia en las redes sociales y ha despertado toda clase de opiniones en los internautas, pues hay quienes están de acuerdo con el contundente castigo, mientras que otros, por el contrario, rechazan este tipo de acciones.

“La única garantía de que no van a volver a robar”, “Mientras los jueces y la policía no sean eficientes con la delincuencia, que esto se repita las veces que sean necesarias” son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en la publicación, de personas que afirman estar de acuerdo y ser partidarias de utilizar la justicia por mano propia.

Mientras que, en el otro extremo se encuentran los usuarios que están en contra del uso de la violencia extrema como respuesta a la inseguridad “No me importa la nacionalidad de esta gente, me parece horrible que les hagan esto”, “Pero qué horror, ya no estamos en la época de las cavernas, hacer justicia por propia mano los convierte en lo mismo que ellos. Se lo merecían tal vez, pero ninguno de ahí presente tiene el derecho de impartir justicia”.

