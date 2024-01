“No es casualidad”: Más de 200 personas saquearon un camión de pollos en Santa Marta y muchos sospecharon

Antes de terminarse el año, específicamente el pasado 29 de diciembre, sucedió un infortunado incidente en el kilómetro 42 de la vía Barranquilla - Santa Marta, más específicamente, a la altura del corregimiento de Tasajera, municipio de Puebloviejo, Magdalena, cuando se le estalló un neumático trasero a un camión que transportaba mercancía de pollo congelado.

El conductor contactó inmediatamente a las autoridades, pero más rápido llegaron cerca de 200 personas de la comunidad, que lejos de ayudar al hombre con su incidente, aprovecharon para saquear su mercancía de pollos congelados que tenían como destino el municipio de Ciénaga. El conductor confesó que se perdió el 50% de la mercancía.

Varios comentarios surgieron luego de conocerse el video del saqueo y muchas personas comenzaron a sospechar que no es coincidencia la cantidad de veces que suceden casos de ese estilo cerca del mismo lugar:

- “Estrategia; ponchar llantas para saquear camiones”.

- “¡Algo están colocando en esas vías para poder hacer de las suyas, eso simple coincidencia no es!!”.

- “¿O sea que ellos les ponen tachuelas para explotarles las llantas y luego saquearlos? Eso no es hambre, eso es acostumbrarse a vivir de los demás, eso es ser l4dr0n”.

- “Tantos accidentes en ese mismo sector ya no es casualidad. Eso debe ser que los hacen accidentar”.

- “Eso ya es intencional, no es casualidad que se presenten tantos accidentes en la misma vía. Infortunadamente, hasta que algún conductor no tome una represalia fuerte, no van a dejar de pasar ese vandalismo”.

A continuación el video del saqueo al camión de pollos congelados: