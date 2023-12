Con una carta, el líder ‘Los Rastrojos’ suplicó que le bajen controles en la cárcel a cambio de dejar de delinquir

Hace unas horas está circulando en la red, la fotografía de una carta escrita por alias ‘El Negro Ober’, líder de la temida banda criminal ‘Los Rastrojos Costeños’, en la que suplica al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), reducir los fuertes controles de custodia bajos los cuales se encuentra sometido.

Al parecer, la carta data de septiembre de este año, sin embargo, hasta esta semana se dio a conocer que había llegado hasta la dirección del INPEC, en la ciudad de Bogotá.

Según lo que se sabe, la misiva iba inicialmente dirigida al director de la cárcel de Cómbita, pues allí se encontraba recluido Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias ‘El Negro Ober’. Sin embargo, el destino final de la carta terminó cambiando luego de que, en el marco del Plan Dominó, que es una estrategia anticrimen que las autoridades están implementando en los centros de reclusión carcelaria, ‘Ober’ fuera trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá.

Le puede interesar: Cenizas del médico Edwin Arrieta llegaron a Colombia: harán misa en su honor en año nuevo

“La verdad ya estoy aburrido, mi mayor, de vivir así, como animal encerrado”: La súplica de ‘El Negro Ober’ al INPEC

En la carta escrita a mano sobre una hoja de cuaderno y con fecha del 26 de septiembre de 2023, se pueden leer las palabras del delincuente que se muestra supuestamente arrepentido de sus actos y se compromete a dejar de delinquir, “Decidí apartarme y retirarme de esa vida (como delincuente) ... Le prometo que no va a recibir quejas de mí de ninguna especie”, expresa ‘Ober’ en la carta.

También aseguró que durante el tiempo que estuvo aislado, mientras se encontraba recluido en la cárcel de Cómbita, aprendió a significativas lecciones de vida: “Ya estos 14 meses me han enseñado a valorar la vida, actualmente decidí apartarme y retirarme de esa vida como se lo dije en la reunión que tuvimos, nuevamente me comprometo a que no va a tener quejas mías de ninguna especie y se lo prometo ante los ojos de Dios, hoy 26 de septiembre, ya llevo 16 días viviendo así aislado y ese no fue el compromiso que se hizo en la reunión.”

No deje de leer: “Siempre los que van a corridas de toros me abuchearán”: Presidente respondió al “fuera Petro” en plaza de toros de Cali