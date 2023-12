Estos son los horarios para transitar por la vía al llano; Movilidad aseguró que la vía podría cerrarse hasta por tres meses

Luego de trágico accidente en el que un vehículo de carga pesada que transportaba sustancias Nafta se volcó y provocó un fuerte incendio, en inmediaciones con el Túnel de Quebrada Blanca, en la vía que comunica a Bogotá con los Llanos Orientales, las autoridades reportaron controles en el tráfico vehicular.

Coviandina informó que la Policía de Tránsito y Transporte realiza controles para evitar la congestión en el túnel Renacer y en el Puente Militar, que permita la movilidad de vehículos hacia la capital y fuera de ella. La misma concesionaria aseguró que se abrieron rutas alternas luego de que se presentara el siniestro vial en el Túnel de Quebrada Blanca.

Ante la situación, las autoridades habilitaron un plan de contingencia por el Puente Militar número 2. Para facilitar la movilidad, Coviandina publicó algunos de los horarios en los que conductores que se movilizan de Bogotá a Villavicencio pueden transitar, estos son:

El paso se abrió desde 01:00 a.m. a las 3:00 a. m., de 7:00 a.m. a 9:00 a.m., 1:00 p.m. a las 3:00 p.m. y desde las 7:00 p.m. a las 9:00 p.m

La concesionaria invitó a estar alerta con los horarios para evitar la congestión en el sector.

Para aquellos que se movilicen en sentido Villavicencio-Bogotá, la concesionaria alertó sobre los horarios de paso por el Puente Militar número 2:

Desde 5:00 a.m. a 7:00 a.m., de 11:00 a.m. a 1:00 p.m., desde las 5:00 p.m. hasta las 7:00 p.m. y desde las 11: 00 p.m. a la 1:00 a.m.

(8:47 am). Continúa cierre en el K83+000 sector Buenavista, próxima apertura a las 11:00 am, de tal modo, avanza la movilidad sentido Bogotá-Villavicencio, transite con precaución y conserve su distancia para evitar siniestros viales. #713. pic.twitter.com/bjDiDa7PDj — Coviandina (@CoviandinaSAS) December 27, 2023

Secretaria de Movilidad aseguró que la vía al llano podría quedar cerrada por tres meses

La noticia la dio a conocer el secretario de Movilidad de Cundinamarca, Jorge Godoy, a través de un video compartido por la cuenta de X de Caracol Radio, el funcionario manifestó que: “Hoy hemos recibido la información de que la afectación en el túnel Quebrada Blanca en la vía que conduce Bogotá-Villavicencio ha tenido unas complicaciones y que posiblemente por cerca de tres meses esta vía permanecerá cerrada”.

#ATENCION El secretario de Movilidad de Cundinamarca, Jorge Godoy, informó que por las afectaciones estructurales del túnel en Quebrada Blanca, la vía estará cerrada alrededor de tres meses. pic.twitter.com/Od8EeO30sa — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 27, 2023

Ante el panorama se espera que las autoridades determinen las acciones para el flujo vehicular por el sector.