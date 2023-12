“Es un mal ser humano”: Gustavo Bolívar contra Marbelle por presunto comentario de odio hacia Antonella Petro

En las últimas horas, la polémica pelea entre el presidente Gustavo Petro y la cantante Marbelle ha robado la atención de todo internet, ante la mediática situación varias figuras públicas, entre ellos el Gustavo Bolívar han aprovechado para dar su opinión al respecto.

Cabe mencionar que la polémica se originó luego de que se publicara una foto en la que mostró que el presidente compartió la Navidad con habitantes de calle, en la imagen se lograba ver a varios hombres y a la hija menor del mandatario, Antonella Petro, quien era la única mujer en la foto. En la descripción de la imagen se colocó “En esta foto no veo a ningún habitante de calle, ¿y ustedes?”, a lo que la cantante de techno carrilera retuiteó diciendo “Solo una”.

Esta frase fue tomada por muchos como una ofensa hacia Antonella, por lo que el presidente no se quedó de brazos cruzados y aseguró que tomará todas las medidas legales en contra de Marbelle.

“Ser habitante de calle no es para estigmatizar pero zaherir y hostigar una menor de edad es una bellaquería muy ignorante. De algunos espectadores del partido de fútbol en Barranquilla se puede excusar que quizás no sabían que estaban hostigando a una menor de edad, pero aquí se hace con premeditación. Mi hija me ha pedido acciones legales y en nombre de la niñez de Colombia debo hacerlo”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Gustavo Bolívar respaldó a Antonella Petro

Ante tal polémica, el excongresita del Pacto Histórico aprovechó para descalificar el comentario de Marbelle e incluso aseguró que sus palabras solo son “herencia del uribismo”.

“Una mujer que por su odio político irrespeta a otra mujer y menor de edad, es simplemente un mal ser humano. Es la herencia del uribismo” comenzó escribiendo el congresita.

“Es la herencia del uribismo. Toda mi solidaridad con Antonella víctima de la irracionalidad de ese medio país que se resiste al cambio”, puntualizó el excandidato a la Alcaldía de Bogotá.