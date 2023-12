“Era mi primera vez en Colombia, estoy triste y decepcionada”: turista estafada con 20 millones en Cartagena

De nuevo Cartagena aparece en los titulares de prensa y no precisamente por su belleza ni sus atractivos turísticos sino por los casos de estafa que vuelven a ocurrir en la ciudad. En este caso a una turista canadiense le robaron alrededor de 22 millones de pesos equivalentes a 5.700 dólares de sus tarjetas de crédito.

La víctima de esta estafa fue la turista Can Lin Yu Chen que después de esta lamentable experiencia no quedó con ganas de regresar a Cartagena y de paso a Colombia.

¿Cómo ocurrió la estafa de turista que pagó 22 millones por paseo en coche en Cartagena?

La turista Can Lin Yu Chen deseaba tomar un paseo en coche y preguntó por los servicios a un cochero, que le comunicó que no disponía de un datáfono para realizar el pago con tarjeta de crédito, pero que una amiga suya podría facilitarle uno para realizar la transacción.

Momentos después, la turista y el cochero se dirigieron al parque Fernández de Madrid, donde una comerciante realizó el “favor” de realizar proceso. Según el relato, la mujer procedió a utilizar la primera tarjeta, la comerciante se la devolvió señalándole que esta no era válida, después de haberle cobrado 6 millones. Entonces le pidió una nueva tarjeta y realizó una operación similar por 6 millones más. Como si fuera poco, mediante una tercera tarjeta, extrajo 5 millones de pesos más, y llevó a cabo una cuarta operación por una suma significativa, alcanzando así un total de 5.700 dólares, equivalente a 22.230.000, según detalló el medio Mundo Noticias.

“Ella me dijo que la primera transacción no pasó, luego le di mi tarjeta de crédito, me dijo que la conexión a Internet era inestable y que la transacción no volvió a pasar. Ya por tercera vez sí pasó, ella se fue y dijo, ‘bienvenidos a Cartagena, mi ciudad es hermosa, disfruten el viaje’”, comentó Yu Chen Lin.

Tras las transacciones, la víctima se percató de que había sido estafada al revisar los extractos de sus tarjetas al día siguiente. Momentos después, Chen contactó a sus bancos, logrando congelar una de las cuatro operaciones crediticias realizadas. Posteriormente, presentó una denuncia ante la Policía Metropolitana de Cartagena, quienes buscaron al conductor del coche turístico. Este último negó su responsabilidad y condujo a las autoridades en búsqueda de la comerciante, a quien no han logrado ubicar hasta el momento.

“Este viaje a Cartagena me trajo tristeza y experiencias desagradables. Esa estafa que experimenté puede dañar completamente la experiencia en el país, especialmente en la ciudad, que es un destino popular”, dijo la turista a medios radiales.

Hasta el momento, las autoridades locales están investigando el caso, mientras que la turista afectada busca recuperar su dinero y resalta la importancia de estar alerta ante posibles estafas.

Tras los hechos, la Asociación Cartagenera de Cocheros emitió un comunicado rechazando el acto cometido por uno de sus operadores y anunció la suspensión indefinida del conductor involucrado en el caso.

También puede leer: Ladrones se robaron hasta la alcancía de los aguinaldos de empleados de una tienda

Por su parte, el alcalde electo, Dumek Turbay Paz, se pronunció en redes sobre el caso.

“Cartagena es noticia nacional por lo de siempre, abusos al turista, caballos cocheros, excesos. La conclusión: están matando la gallina de los huevos de oro. Nuestro es un problema estructural que pasa por lo social, cultural y económico, y que demanda medidas de intervención integrales”, publicó el mandatario electo de Cartagena en su cuenta X.