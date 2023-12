TikTok vs Google: la red social pone en aprietos al buscador más grande del mundo (imágenes de archivo)

Google no solo es el buscador web más grande del mundo, sino que además es una de las compañías más famosas y adineradas, el gigante de la tecnología ha permanecido por varias décadas como el motor de búsqueda preferido por millones de usuarios alrededor del globo terráqueo. Sin embargo, la hegemonía de la empresa estadounidense se ha visto cruelmente amenazada por TikTok, una red social de origen chino que ha conquistado en especial a las nuevas generaciones.

El poder de Google se ha ido reduciendo con la llegada de esta plataforma de videos en las que los usuarios no solo pueden compartir contenido e interactuar con el de otros, sino que además está siendo usado como un nuevo canal de búsquedas por internet.

Al parecer la popular frase de “si no está en Google, entonces no existe” pasaría a ser desestimada por la red social que a tan solo 7 años de haber sido lanzada en el mercado ya logró metas impresionantes al punto de hacerle competencia a otras redes sociales como Instagram y Facebook, las cuales fueron líderes durante la última década.

Según el The New York Times, la Generación Z prefiere a TikTok como motor de búsqueda por encima de Google. Esto ha sido probado por la misma compañía estadounidense pues, de acuerdo con Prabhakar Raghavan, un vicepresidente sénior de Google: “En nuestros estudios, algo así como cerca del 40 por ciento de los jóvenes, cuando buscan un lugar para almorzar, no abren Google Maps ni van al buscador de Google. Van a TikTok o Instagram”.

¿TikTok remplazará a Google?

Si bien no se puede afirmar con exactitud que TikTok, pueda en algún momento robar el puesto de Google como motor de búsqueda principal, sí plantea nuevas preguntas sobre el marketing digital. Gran parte de la fama y el éxito de Google depende de la pauta que tiene la compañía, pero al haber otras plataformas de alto impacto y alcance como TikTok, el panorama apunta a cómo generar contenido y optimizarlo en plataformas como las redes sociales, lo que de alguna manera sí llevaría a desbancar a Google como el medio más privilegiado.

No obstante, esto podría tardar varios años, a menos que Google logré buscar estrategias que favorezcan su hegemonía; sin embargo, lo que si es claro es que “la tecnología avanza a pasos agigantados” por lo que la contienda entre compañías tecnológicas asegura una competencia lo bastante interesante como para entretenernos.