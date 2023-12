Makro tendrá gran trasnochón de descuentos de hasta el 70% en juguetes para esta Navidad y otros productos

Ya faltan pocos días para las tan esperadas celebraciones navideñas y no falta la familia que dejó las compras navideñas y los regalos de los niños para lo último. Pero no se preocupe, que a veces el que va de último sale ganando. Por eso le contamos que si aún no tiene sus regalos listos, Makro estará de trasnochón, ofreciendo grandes descuentos en juguetería y otros productos.

¿Cuándo es el trasnochón en Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín?

Para darle a los colombianos unas felices fiestas, Makro tendrá su Gran Trasnochón en todas las tiendas del país del 21 al 23 de diciembre. Serán descuentos imperdibles en productos seleccionados para hacer de esta una temporada realmente especial.

Entre las ofertas más destacadas están estos productos:

Juguetería con hasta un 70% de descuento .

. Productos de aseo y cuidado personal con hasta un 40% de descuento .

. Carnes, granos, lácteos, electrodomésticos y utensilios de cocina con hasta 30% de descuento.

Todo el portafolio de productos fruver con un 25% de descuento en línea de cajas .

. Y muchas ofertas más para todos.

También habrá grandes ofertas en todo lo que se necesita para una celebración navideña inolvidable. Podrá llevar una amplia variedad de anchetas y matrimonios para todos los presupuestos, también carnes para asar y sudar, al igual que el pavo entero de las marcas Del Campo y Aro, y cortes de cerdo importado para que no falte el sabor en su cena de navidad.

Los descuentos del Gran Trasnochón Makro para los Dueños del Ahorro estarán disponibles a partir de este 21 de diciembre, hasta el 23 de diciembre, en horario extendido de 5 a 10 pm. Además, se podrán aprovechar las ofertas en todas las tiendas físicas Makro a nivel nacional, o a través de la tienda en línea tienda.makro.com.co, sin necesidad de tener membresía o carné para comprar.

Así que en esta víspera navideña y también en fin de año, Makro invita a todos los colombianos a acercarse al Gran Trasnochón para los Dueños del Ahorro, y aprovechar las mejores ofertas para tener unas fiestas felices y de lujo sin gastar más.