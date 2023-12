¿Compra vapeadores desechables? Superindustria sancionó a reconocida empresa por no informar del riesgo a la salud

La Superintendencia de Industria y Comercio, expidió este martes, una resolución sancionatoria contra una empresa comercializadora de vapeadores, que deberá pagar una multa de $1.002.240.000, de acuerdo con el artículo 61 del Estatuto del Consumidor, con el fin de que sean restablecidos los derechos de los consumidores afectados.

Se trata de Inversiones GLU CLOUD S.A.S, compañía que fue sancionada por la entidad por no informar en sus empaques, envases y publicidad sobre el contenido de productos nocivos para la salud y la necesidad de consultar las condiciones y contraindicaciones antes de su uso.

“La SIC, para evitar que los derechos de esta población de consumidores sean violados, dio alcance a la protección especial prevista en el Estatuto del Consumidor, y con un lenguaje claro y sencillo introdujo en la resolución sancionatoria la explicación sobre la importancia de que no sea omitida información que resultaría vital para el potencial comprador de vapeadores”, argumentaron.

Y es que son exactamente cinco razones por las que la Superintendencia sancionó a Glu Cloud S.A.S:

1. La empresa Glucloud no proporcionaba información clara y completa en sus empaquetados, sitio web y anuncios publicitarios. Lo anterior, debido a que no explicaba adecuadamente sobre el contenido de nicotina en los vapeadores. Los vapeadores Glucloud contienen “sales de nicotina”, el cual consiste en un líquido en el que se mezcla nicotina con un ácido para hacerla menos irritante para la garganta, aunque su concentración es más alta que en los cigarrillos convencionales. Este tipo de información es crucial para los consumidores, pues les permite entender completamente lo que están comprando y cómo podría afectar su salud.

2. No explicaba de manera clara los riesgos para la salud asociados con la nicotina en sus productos. La ley exige que se informe sobre los efectos nocivos de los componentes como la nicotina, pero la empresa solo mencionaba la adicción y omitía otros riesgos para la salud. Además, no proporcionaban las contraindicaciones necesarias, es decir, las advertencias sobre cuándo no se debería usar el producto.

3. La empresa tenía requisitos inapropiados para hacer válida la garantía de sus productos. Es importante saber que la ley protege el derecho a la garantía sin necesidad de presentar la factura o cualquier otro documento de compra.

4. Realizaban promociones sin explicar claramente los términos y condiciones en sus anuncios. Esto puede llevar a malentendidos y problemas cuando los consumidores intentan aprovechar estas ofertas.

5. La página web de Glucloud incluía cláusulas que limitaban su responsabilidad de formas que la ley no permite. Además, no cumplía con los requisitos legales para la venta de productos en línea, como proporcionar información completa sobre los productos y tener un sistema adecuado para manejar las quejas de los consumidores.

Por otro lado, la Superintendencia de Industria y Comercio, le ordenó a Glucloud:

Informar a los consumidores que sus productos, los cuales comercializa actualmente, y los que comercializará a futuro, correspondientes a sales de nicotina y líquidos de vapeo en virtud de sus componentes, son nocivos. Para tal efecto, deberán indicarse claramente y en caracteres perfectamente legibles, bien sea a través de etiquetas, en sus envases o empaques, o a través de un anexo, sus efectos nocivos, condiciones o indicaciones necesarias para su correcta utilización, así como las contraindicaciones.

Ajustar la publicidad física o digital que se emita a futuro en el sentido de advertir claramente al público acerca de la nocividad de los componentes de los productos de vapeo, en concreto las sales de nicotina y líquidos de vapeo, como también la necesidad de consultar las condiciones o indicaciones para su uso correcto y las contraindicaciones del caso.

Los vapeadores son dispositivos electrónicos diseñados para simular la experiencia de fumar. Funcionan calentando un líquido para generar un aerosol, o vapor, que el usuario inhala. Estos líquidos suelen contener nicotina, sabores y otras sustancias químicas, similares a los cigarrillos tradicionales.