Margot Robbie y Ryan Gosling se reunirán de nuevo en una cinta precuela de un éxito de taquilla de comienzos del 2000

Después de años de atracos elegantes y viajes a lo largo del mundo, la icónica franquicia de “Ocean’s 11″ está lista para su primera precuela. En una jugada maestra, Ryan Gosling y Margot Robbie están supuestamente a punto de asumir los roles de los padres de Danny Ocean, interpretado originalmente por George Clooney, en la década de 1960.

Esto marcaría un emocionante reencuentro para la pareja en la pantalla grande luego del éxito de “Barbie”. Los rumores sobre la participación de Gosling y Robbie en esta nueva entrega han circulado en Hollywood durante meses, y ahora, con la bendición del propio Clooney, la noticia ha cobrado aún más fuerza.

Margot Robbie y Ryan Gosling estarán en la nueva entrega de la saga “Ocean’s 11″

Durante la promoción de su última película como director, “The Boys in the Boat”, Clooney bromeó: “¿Margot Robbie es mi madre? Siempre he pensado eso. Y Ryan Gosling es mi padre, y cuando lo piensas, tiene sentido”. El director a cargo de este ambicioso proyecto será Jay Roach, conocido por sus éxitos en el mundo de la comedia, incluyendo las películas de “Austin Powers” y “Meet the parents”.

margot robbie and ryan gosling behind the scenes of barbie (2023). pic.twitter.com/rWzxfF5TZz — aidan (@AlDANS_) December 7, 2023

Aunque gran parte de los detalles del proyecto se mantienen en secreto, se ha revelado que la película será una “aventura de historia de amor a la antigua usanza disfrazada de película de atracos”. La trama buscará capturar la esencia de clásicos como " To Catch a Thief” de Alfred Hitchcock.

Roach, entusiasmado por tener a Robbie y Gosling como protagonistas, comentó: “Originalmente, hubo algunas preguntas sobre si sería extraño tenerlos juntos después de “Barbie”. Pero creo que hay algunas parejas que querrás ver una y otra vez.”

El regreso de uno de los dúos más amados de la gran pantalla

El director concluyó con: “Es un dúo muy, muy poderoso, ¿sabes? Y es el suspenso de si se unirán; ¿Confiarán lo suficiente el uno en el otro como para formar equipo? Eso es romántico”. La producción de la precuela de “Ocean’s 11 “está programada para comenzar el próximo año, anticipando su llegada a los cines para el año 2025.

A pesar de su historial en comedias, Roach ha demostrado su versatilidad con proyectos más serios como “Trumbo” y “Bombshell”, donde trabajó nuevamente con Margot Robbie en un papel protagónico.