Se conoce video de colombiano secuestrado en México por trabajar con el gota a gota

A través de las redes sociales se conoció un video en el que aparece un colombiano arrodillado y con las manos amarradas, con tres hombres encapuchados y armados a sus espaldas, mientras el hombre que graba le hace preguntas de quién es y por qué está en México. El hombre asegura que llegó para trabajar en el préstamo gota a gota en Puebla.

En el video cuando el hombre que graba lo cuestiona el colombiano se identifica y dice que se llama “Pedro Eladio Gómez Tabares” y que llegó a México para trabajar en “préstamo gota a gota en Puebla”.

Colombiano secuestrado en México por un cartel de México

La cuenta de X o Twitter de Denuncias Antioquia publicó el video con un mensaje que dice: “Nos llega este video y denuncia. Si alguien conoce la familia de estos muchachos comunicarse con el jefe de ellos que no quiere pagar haber si los sueltan. Son compañeros de nosotros que los secuestro un cartel de México por que prestan dinero y el jefe colombiano no le quiere pagar al cartel de los mexicanos entonces los secuestraron no se sabe de ellos hasta ahorita”.

Según el mismo colombiano cuando el hombre le pregunta el por qué está ahí se le escucha decir que es “porque nuestro jefe no se quiere alinear con Las cuatro limas”.

Al lado del colombiano hay un mexicano, también arrodillado y cabizbajo, se identifica como “Luis Alberto Cruz. Me dedico al préstamo gota a gota”. Cuando el que graba le pregunta: “¿Trabajas con los colombianos?”, él responde que “sí”.

En relación a las zonas en las que se mueven, aseguró que son: “Puebla, Zaragoza, Los Héroes de Puebla, Los Fuertes y Mercado Hidalgo”.

Respecto a las ruta que tiene el jefe de la organización, Cruz confirmó que son cerca de 15.