“Monumental peinada del ministro Osuna a periodista de Noticias Caracol”: Échele Cabeza habló de la política de drogas

Durante el fin de semana creció la discusión en el país sobre los alcances del Decreto 2114 del 7 de diciembre de 2023, que tumbó las sanciones de multa impuestas por el gobierno anterior para el porte de dosis personal de droga. para el presidente Gustavo Petro, “al derogar las multas y el raqueteo que conlleva, la llevada al CAI y en muchos casos el golpe, la extorsión e incluso el abuso de mujeres cesan” y “podemos hablar de Paz al barrio”.

También le puede interesar: Duque cuestionó a Petro por derogar el decreto que sanciona el consumo de drogas en espacio público

Sin embargo, no opinan lo mismo varios sectores de la sociedad, quienes han asegurado que eliminar la prohibición para el consumo de drogas en espacios públicos es dar un paso atrás.

Sobre el tema entrevistaron en Noticias Caracol al ministro de Justicia, Néstor Osuna. Pero se volvió viral el final de la entrevista, cuando la periodista le dio su punto de vista al ministro.

“Se lo digo no como periodista, también como mamá. No me parece una preocupación sobredimensionada porque sí me importa lo que pueda ver mi hija en un parque. Muchas gracias”, indicó la periodista.

Entonces, el ministro pidió un segundo para responderle y esto dijo: “Lo mejor para su hija, con todo el amor que le tiene, le explique los riesgos de consumir drogas, por qué es nocivo hacerlo. Pero que si va a decidir hacerlo, lo haga en determinadas circunstancias. Que lo haga, por ejemplo, en la casa, que es mejor que en la calle. Así es como se previene”.

Fue así como, desde las redes sociales de Échele Cabeza, una organización dedicada a hablar de consumo de drogas y políticas públicas, resaltaron la reacción del ministro Osuna.

“Cuando la razón vence, solo queda recurrir a emociones persuadir audiencias, deficiente argumento de periodistas y políticos para seguir oponiéndose al cambio en las políticas de drogas. Monumental y realista peinada de @osunanestor ante tal irrespeto. @NoticiasCaracol”, escribió la cuenta de Échele Cabeza en X.