El director de la tercera temporada de ‘Slow Horses’ profundiza en el último capítulo de la serie de Apple TV+

Para hablar sobre lo que nos espera en la tercera temporada de “Slow Horses”, Saul Metzstein se sentó para profundizar un poco más en la historia, que incluye acción, personajes interesantes y una “comedia de oficina” de proporciones épicas.

P: ¿Qué le interesó de esta serie y cómo se involucró en la tercera temporada?

–He rodado muchas comedias y también mucha acción, lo que me convierte en un director un poco raro, y ésta parecía una buena opción para ese tipo de director un poco raro. Una vez que leí el material y comprendí que en el fondo era una comedia de oficina, supe cómo dirigirla. Esa es la respuesta conceptual... la respuesta literal es que ya había dirigido algo para uno de los ejecutivos cuando estaba en la BBC hace muchos años. Fui a ayudarle en otro (programa) de Apple TV+ llamado “The Essex Serpent”, y cuando pasé a ayudarle, me dijo: “Oh, tienes que venir a hacer mi serie de televisión”.

P: “Slow Horses” se basa en la serie de libros “Slough Horses”. Una vez que supo que estaba contratado para la tercera temporada, ¿cómo fue el proceso de adaptación?

–Leí el libro antes de ir a la reunión sobre él, así que tenía una idea de lo que era. Will Smith, el guionista (de la serie), es muy bueno adaptando esas cosas, y Mick Heron (el autor) se muestra muy relajado con la gente que adapta su material, lo que ha sido estupendo. Creo que mientras el tono funcionara, a Mick no le preocupaba.

Will Smith es muy bueno a la hora de encontrar el tono y la estructura de lo que hay, y además de eso, todo el mundo es muy positivo (con) contribuir y descubrir la forma en que querrías contar esa historia. No sé si es una respuesta a tu pregunta, pero fue un proceso muy lógico e indoloro, muy distinto de casi toda la televisión. Así que (nosotros) fuimos lógicos, analizamos el material y luego contribuimos sin preocuparnos por los egos. Fue extrañamente agradable.

P: No, es una gran respuesta a la pregunta y también me alegra oírlo.

-Y una de las cosas es que, como tienen a un director para todo, dicen conscientemente “danos tu versión de cómo harías esto”. Creo que los personajes son muy fuertes y los actores son muy fuertes, y nunca se ha convertido en una cosa en la que de repente dices ¿esto es realmente “Slow Horses”? Creo que su esencia es lo suficientemente fuerte como para resistir a todo tipo de directores y sus decisiones acertadas o equivocadas.

P: ¿Qué puede adelantar al público que espera con impaciencia esta tercera temporada?

-Es divertida porque, en primer lugar, al principio es un despiste total en el que crees que estás viendo una cosa, (y) no es exactamente lo que pensabas que estabas viendo al encender el televisor. Y ese es un proceso agradable, y lo que es ligeramente diferente en este caso es que los Slow Horses se ven arrastrados a una intriga. Así que no son ellos haciendo su trabajo, es algo que les pasa a ellos. Entonces hay una pregunta constante sobre de qué lado está cada uno.

Es todo un laberinto argumental, y creo que hemos subido un poco la escala. Nos volvemos un poco más locos que antes, pero, de nuevo, creo que parte de la diversión de volver a la televisión es que tienes mucha buena voluntad hacia los personajes. Si la gente se molesta en ver la tercera temporada, es porque ya ha invertido diez horas de su vida en ella. Así que sientes la obligación de insistir, insistir y insistir. Esto es más grande, más ruidoso y creo que más divertido -o espero que más divertido-, pero es lo mismo.

P: Mencionó que ya había dirigido comedia y acción, ¿qué fue lo más divertido para usted de combinar ambas?

-En cierto modo, lo más divertido es hacer cosas divertidas, y hay un par de escenas que adoro. Es el placer de juntarlas en el montaje, por decirlo así, es un placer especial filmarlas y me refiero a especial en el sentido más amplio. Pero en términos reales, me gustan los personajes, me encantan las escenas entre River (Jack Lowden) y David Cartwright (Jonathan Price). Me encantan River y Louisa (Rosalind Eleazar) y todo eso. Creo que es divertido ver a estos simpáticos personajes con defectos que luchan por salir adelante... eso es lo que me conmueve de inmediato.

La acción es divertida porque se trata de cómo podemos hacer esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer que esto sea divertido y diferente y del tamaño y la escala que se merece? Es como la ingeniería pesada. No es un placer inmediato, pero disfruto viéndolo, todo esto son horrores logísticos. Pero tienes que abordar cada escena como si no quisieras que fuera eso que ya has visto antes o ese tipo de cosas en las que nunca has tenido suficiente tiempo o dinero; en esta sí. A todos los directores nos gusta ese tipo de cosas.

P: Hablando de personajes, mi última pregunta para ti -ya que la serie tiene tantos y tan buenos-: ¿qué arcos argumentales te ha gustado desarrollar en la tercera temporada de “Slow Horses”?

-De repente me di cuenta de quién era River, lo que me hizo sonreír. Me gusta el hecho de que River sea casi James Bond, pero no lo sea. Creo que es algo maravilloso: un personaje que está muy cerca de ser algo que no es, y tiene un problema, que es que no puede evitarlo. Es un defecto de carácter encantador: es el tipo que quiere ser James Bond, pero en realidad es Larry David de ‘Curb Your Enthusiasm’.

Y me encanta el tipo que interpreta a Hobbs, Chris Coghill, porque no está en el guión. Es un personaje totalmente creado por la pura fuerza de ser un gran actor, tener imaginación y correr con ella. Como esta serie tiene un núcleo fuerte, estos chicos pueden hacer eso y, de la mejor manera posible, intentar apoderarse de la serie, lo que me parece muy divertido”.

Puedes ver los dos primeros episodios de la tercera temporada de “Slow Horses” en Apple TV+. Los siguientes episodios se estrenarán cada miércoles.