ELN dijo que no son secuestros sino acciones de privación de la libertad, “son prisioneros y retenidos”: Antonio García

El máximo cabecilla del ELN, alias ‘Antonio García’ ha cuestionado en las últimas horas al Gobierno y asegura que este grupo no secuestra. Con un mensaje en su cuenta de (X) generó polémica en redes con sus declaraciones.

“El ELN no hace secuestros. Hay diferentes acciones de privación de la libertad, pero son diferentes: prisioneros, rehenes, retenidos, secuestrados y desaparecidos. El ELN solo hace prisioneros y retenidos”, señaló García.

En el mismo sentido dice que el Gobierno y las Fuerzas Militares no están cumpliendo, supuestamente, el cese al fuego bilateral.

“Para el ELN los acuerdos avanzarán tanto como el Gobierno cumpla. Hasta la fecha existen más incumplimientos de parte del Gobierno y sus fuerzas militares que certezas. El proceso está interrogado y si ha de continuar es porque ambas partes cumplen lo acordado, y si esta máxima se cumple podrá seguir avanzando, si esto falla nada podremos hacer”, afirmó García.

Es importante recordar que a este quinto ciclo de conversaciones las delegaciones del Gobierno y el ELN llegan tras una crisis que se generó por el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz.

Cabe resaltar que el caso de Mane Díaz no es el único, la lista de personas secuestradas por la guerrilla es de al menos 30 personas.

Hace pocos días la periodista Angie Camacho de Noticias Caracol le realizó un cuestionario de 5 preguntas; sin embargo, este no fue publicado, según informó García.

Estas son las respuestas completas que compartió Antonio García en un blog este 5 de diciembre:

1.El 30 de Noviembre delegaciones de gobierno y ELN se reúnen en México para intentar destrabar el proceso que por ahora parece en el limbo, producto del secuestro del padre del futbolista Luis Días y que puso nuevamente sobre la mesa la indignación colectiva que causa el secuestro en este país ¿Cuál será la postura que llevará el ELN a la mesa?

Antonio García: La retención del padre de Luis Díaz es el pretexto del Gobierno para tratar de alterar el proceso y modificar la Agenda acordada. Ya el ELN señaló que fue un error esa retención ya que no fue orientada, pues no debió hacerse. Lo reconocimos y fue liberado de manera autónoma y sin ninguna contraprestación. Así las cosas, el error estaba enmendado.

La crisis real de la Mesa y del Proceso de paz es por otros motivos y realidades, entre los que se encuentra las violaciones sistemáticas del Cese el Fuego por parte de las Fuerzas Armadas del Estado y el casi nulo papel del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, sobre todo de la parte del Gobierno que participa y de la inacción de la ONU y la Iglesia en dicho Mecanismo.

Son asuntos que deben evaluarse en la Mesa. Ese es el sentir de la Comandancia y de todas las estructuras del ELN. Otros asuntos son la negativa del Gobierno en cumplir el acuerdo firmado para retirar el ELN de la lista de los Gaos, acuerdo que debía cumplirse en junio, hace 6 meses.

El tema de la financiación del ELN en el proceso de Cese el Fuego nada que se resuelve y poco se avanzado en los acuerdos de alivios humanitarios en las regiones. También se han venido afectando los niveles de participación de las organizaciones sociales en los eventos que diseñarán la Participación de la Sociedad. Estos son los problemas que llevaremos a la Mesa.

El DIH lo que prohíbe son las privaciones de la Libertad que se usan de rehenes o escudos humanos, el ELN jamás los ha realizado. El CICR y otras organizaciones que tienen una lectura sesgada del DIH pueden valorar hoy lo que está sucediendo en el conflicto palestino: canje de personas privadas de la libertad, pues el mundo negaba lo que Israel ha estado haciendo con los luchadores palestinos, y solo cuando Hamás captura personal israelí se pone en evidencia la realidad y se puede buscar la liberación de los presos palestinos olvidados por todo el mundo.

2. Usted asegura que el tema de la financiación del ELN se ha discutido en la mesa de diálogos durante los últimos 10 años. Para el caso de la negociación que se adelanta actualmente con el gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿qué alternativas de financiación se han discutido? ¿Ustedes le han presentado una propuesta al gobierno?

AG: Yo mismo se lo dije al Presidente Petro en junio pasado, le dije que no buscar una solución a esta situación era exponer la Mesa y que todos íbamos a quedar mal, pues el ELN se veía abocado a realizar acciones militares para financiarse. Este asunto de la financiación de la guerrilla en los procesos de paz y más específicamente en los momentos de Cese el Fuego es viejo, por eso se ha considerado necesario establecer un Fondo con la cooperación internacional, que no dependa del Gobierno colombiano, pues lo podría condicionar. Esta era una de las tareas del Grupo de Países Acompañantes, pero han esquivado su responsabilidad, pues en la medida que quieren quedar bien con el gobierno colocan en riesgo el proceso de paz.

3. ¿No es muy iluso y hasta ofensivo con el país pretender que los colombianos financien en aras de la paz, a un grupo que hace parte de la lista de grupos terroristas, que extorsiona, que secuestra?

AG: Como lo digo anteriormente, siempre ha estado pensado y organizado para que sea con la contribución internacional. Son ilusos los que piensan que el ELN espera dineros del Gobierno colombiano, nadie sueña apoyarse en su enemigo, tan ilusos no somos. El ELN ni secuestra ni extorsiona, ya he explicado las diferencias que hay entre secuestros con retenciones y extorsiones con política tributaria, igual como las hacen los Estados-Nación, pues antes las privaciones de libertad y las tributaciones las hacían los reyes. Los Estados-Nación las hacen, sólo que ellos las consideran legales, pero las hacen.

4. En el marco del cese al fuego al que el ELN se comprometió, se ha denunciado sólo por citar un ejemplo, un paro armado de 72 horas en Chocó por parte del frente Omar Gómez el pasado 5 de noviembre, en consecuencia confinamiento, pero, como este, hay otros casos de presunto incumplimiento que lo llevan a uno a preguntarse ¿Quienes hoy están en la mesa de diálogo realmente representan a todos los frentes y lo que se acuerde será respetado y acatado por todas sus estructuras?

AG: El acuerdo de Cese el Fuego es para no realizar acciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado y no realizar inteligencia, igual a lo que el Estado debe hacer con el ELN. Los paros armados, más que paros son control sobre los ríos en el Chocó para controlar el movimiento de los paramilitares que son apoyados por el Ejército y la Armada que actúan contra las comunidades y donde el Gobierno no hace más que apoyarlos. Bájense de ese cuento que el ELN está violando, los acuerdos no son los que se inventa la prensa, ahí están los documentos firmados.

5. ¿Usted cree que esta vez sí llegarán a un acuerdo de paz con el gobierno? ¿El país debería creer que es posible? Y si es así ¿por qué?

AG: En política no funcionan las creencias, sino lo que la realidad va mostrando, el pragmatismo es lo que se aplica. Para el ELN los acuerdos avanzarán tanto como el Gobierno cumpla. Hasta la fecha existen más incumplimientos de parte del Gobierno y sus fuerzas militares que certezas. El proceso está interrogado, si el proceso ha de continuar es porque ambas partes cumplen lo acordado, y si esta máxima se cumple podrá seguir avanzando, si esto falla nada podremos hacer.