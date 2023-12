El largo camino de la Reforma a la Salud para lograr convertirse en ley, ¿se abrirá paso en Senado?

Con 133 artículos aprobados y 10 eliminados, la Cámara de Representantes decidió aprobar con 87 votos a favor y 37 en contra la Reforma a la Salud, tras cinco meses de debate. La noticia tomó por sorpresa a los colombianos y generó una tormenta de reacciones desde sectores políticos y empresariales.

Aunque se trata de un paso positivo en el avance del articulado, es clave mencionar que no se trata de una victoria cantada. Aun el texto tiene un amplio camino para convertirse la ley de la República, por lo que detrás hay una serie de movimientos de poder, alianzas y discusiones que influirán en el futuro del proyecto.

¿Qué viene para la Reforma a la Salud tras su aprobación en Cámara?

Diferentes líderes del Pacto Histórico celebraron con ‘bombos y platillos’ la aprobación de la Reforma a la Salud en la Cámara de Representantes. El asunto fue recibido como una navidad anticipada. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la controvertida iniciativa tendrá que enfrentarse a un panorama menos favorable próximamente.

En primer lugar, este proyecto de reforma ha generado una profunda división. Para nadie es un secreto que amplios sectores del país se muestran escépticos a la propuesta. Incluso tienen muchos cuestionamientos sobre el contenido avalado en Cámara. A eso se debe sumar que, aunque el Gobierno del presidente Gustavo Petro aún conserva sus mayorías en la Cámara de Representantes, esa misma situación no está sucediendo actualmente en el Senado, tras el desplome de alianzas políticas pro Gobierno que son cruciales, por lo que desde ya se anticipan intensos debates sobre el contenido del texto.

Eso significa que desde ya el Gobierno deberá adelantar acercamientos con diferentes bancadas para ir asegurando votos que le serán de gran ayuda para que la reforma sea aprobada en los dos debates que deberá pasar.

Este punto trae a flote nuevamente la situación que se vive el presidente Gustavo Petro con César Gaviria Trujillo, líder del Partido Liberal, fuerza política clave en el Congreso que poco a poco se ha venido distanciando del mandatario.

Por tal razón, las relaciones con la bancada de los liberales son importantes y podrían definir parcialmente el panorama del proyecto el próximo año. También se debe tener en cuenta si el expresidente Gaviria seguirá al frente de los liberales o si pasará a ser sustituido por alguien afín al presidente Petro.

Eso no es todo. La reforma a la salud también deberá enfrentarse a otros desafíos después si es que sale victoriosa en el Senado y se convierte en ley. Tendrá que pasar la revisión de la Corte Constitucional, donde se deberán abordar las posibles fallas y vicios de procedimiento que podría incluir.

Así reaccionó la política, las EPS y la Federación de Comerciantes a la aprobación en Cámara

Tras la decisión positiva, que contó con un apoyo clave de parlamentarios del Partido Liberal, de la U y del Verde, representantes de la bancada del Pacto Histórico celebraron con carteles, aplausos y gritos de “¡Sí, se pudo!”.

Por su parte, el presidente Petro manifestó que “la Cámara hizo un profundo largo y fructífero debate sobre la reforma a la salud. Felicito a sus integrantes por aprobarla. Volver a garantizar derechos universales es el verdadero camino hacia La Paz”.

“Las bondades de las propuestas terminaron imponiéndose. Respetamos el debate, las observaciones de la oposición, pero logramos una muy importante mayoría que esperamos, se repita en el Senado en donde tenemos que ir a hablar, a escuchar. Esta mañana 13 alcaldes recien electos del César me visitaron y me dijeron ‘ministro, juéguesela por la Reforma. En nuestros municipios hay gente que hay a 6 horas de un sitio donde los puedan atender. Queremos que vuelvan médicos al territorio’”, dijo en sus primeras declaraciones el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

Sin embargo, desde las EPS y gremios de comerciantes no dieron el visto bueno a la aprobación en Cámara. De hecho, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) expresó su inconformidad en relación con la reforma a la salud. Argumentaron que la propuesta actual no aborda de manera efectiva los problemas del sistema y no garantiza una mejora en la atención a los pacientes. Una de las principales preocupaciones señaladas es la ambigüedad en el papel de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), lo que impide la gestión del riesgo y elimina la atención integral de la salud de la población.

La agremiación consideró que el documento que avanza al Senado podría tener repercusiones negativas para los usuarios.

“La reforma que acaba de aprobarse en Cámara de Representantes es altamente inconveniente para el país. Acemi manifiesta su preocupación y advierte de la necesidad de un debate técnico y riguroso en el Senado”, señaló la agremiación encabezada por Ana María Vesga.

Agregan que “el texto aprobado por la plenaria de Cámara desdibuja el rol de las EPS, deja al Sistema sin herramientas para gestionar el riesgo y con ello elimina la gestión integral de la salud de la población”.

Por el lado de los comerciantes, el panorama tampoco fue positivo. Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, calificó como “un enorme error que amenaza la salud de todos los colombianos” la aprobación del proyecto de ley. Destacó que hay incertidumbre en torno a la sostenibilidad financiera del sistema, la continuidad de los tratamientos, la transitoriedad, la contratación y la infraestructura.

Además, manifestó preocupación por la eliminación de la libertad que tiene el usuario para elegir su proveedor de servicios, ya que la falta de competencia podría eventualmente resultar en una “disminución de la calidad, poniendo en riesgo a millones de usuarios del sistema de salud”.

Solo el tiempo dirá si la Reforma a la Salud llegará a su destino a flote. Por el momento, el avance en Cámara fue positivo. Sin embargo, los puntos previamente mencionados serán decisorios.