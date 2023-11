“El fiscal General no crea montajes”: Francisco Barbosa señaló al presidente de atacar la institucionalidad

En las últimas horas, el fiscal general Francisco Barbosa se refirió al presidente Gustavo Petro desde Congreso Internacional de Agentes Logísticos. El funcionario señaló al presidente de estar en contra de la institucionalidad.

“El fiscal General no crea montajes ni crea carpetas secretas contra altos funcionarios del Estado como están pretendiendo hacer con la señora Vicefiscal General de la Nación (…) Hay un montaje, una estructura criminal alrededor de esto. No existen ninguna circunstancia en la que se haya presentado que no tenga un seguimiento de la Fiscalía”, aseguró.

En su intervención, Barbosa defendió a la vicefiscal Martha Mancera. Dijo que desde el Gobierno buscan desacreditarla.

Aprovechando la situación, Barbosa mencionó algunos grupos delincuenciales que estarían intentando hacer acercamientos con el Gobierno.

“Ayer los Shottas, que son los que discuten con el Gobierno y hablan con el gobierno, dicen nosotros estamos por la paz total (…) Entonces ya sabemos quiénes están contra la Fiscalía. La Fiscalía es un actor que molesta a los Shottas, a los artesanos y a los delincuentes de Buenaventura y al gobierno del presidente Gustavo Petro. Por eso son los ataques y por eso son los ataques masivos que hemos tenido”, señaló Barbosa.

El líder del organismo acusador también transmitió un contundente mensaje al presidente Petro, enfatizando que no debe ignorar la institucionalidad y actuar por encima de ella.

“Usted (presidente) no está eternamente en el poder, usted está hasta el 7 de agosto del año 2026, usted fue elegido por un tiempo como todos los funcionarios públicos y aquí nadie va a pasar por encima del Estado de Derecho, de la institucionalidad y todo lo que se esté tratando de hacer montajes, seguimientos y cualquier tipo de actitud típica de la Gestapo, típica de un organismo totalitario”, concluye.