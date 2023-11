¡Fuera Petro! el coro que gritaron en evento del Club Hato Grande

¡Fuera Petro! fue el coro que se escuchó en un evento en el Club Hato Grande, en donde se encontraban decenas de personas vestidos de noche y, al parecer, antes del inicio de evento se inició el grito entre los asistentes en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro.

A través de las redes sociales se conoció uno de los videos del momento en el que decenas de personas que se encontraban en el Club Hato Grande gritaban: “¡Fuera Petro!”.

Puede leer: Hinchas de Nacional pusieron la cuota de “fuera Petro’ en la final de Copa contra Millonarios

Grito ¡Fuera Petro! se escuchó en evento del Club Hato Grande

La publicación fue hecha por la tuitera @everstrongever, con más de 70.000 seguidores, y lo acompañó con un mensaje que decía: “¡Uy! Otra encuesta que no van a publicar. Club Hato Grande, Bogotá”.

¡Uy! Otra encuesta que no van a publicar.



Club Hato Grande, Bogotá 👇🏽pic.twitter.com/8OqrzJeL2O — EVERSTRONG (@everstrongever) November 26, 2023

Los usuarios de internet no se aguantaron y comentaron la publicación diciendo que: “Ahhh pero son solo los oligarcas de clase media alta, porque los pobres están disfrutando un país maravilloso con un nuevo ejército patrullando las calles de las poblaciones alejadas y con un nuevo hábito alimenticio que los va a llevar a adelgazar todos esos kilos de más”, “Que en todo evento público se cante ese himno”, “Lo cantan en cumpleaños, bautizos, primeras comuniones, matrimonios, asados, reuniones de fin de año, despedida de solteros. Se convirtió en un cántico del alma en toda reunión familiar. Fuera Petro” y “Pero como son ‘pudientes’ entonces no son colombianos y no puede opinar”.

Además, también dijeron: “Fijo ahorita sale el presi citando el tuit diciendo que son los ‘privilegiados’, que es la clase media alta. Tratando de tapar que se volvió en una sana costumbre en cualquier evento”, “Y a estos también les pagaron la boleta para que fueren al Club a gritar?” y “Que hermosura, falta hoy en el Campin y en el Atanasio”.