“Hay que pagar facturas inalcanzables y no hay servicio”: comunidades protestan en Hidroeléctrica en el norte del Cauca

Archivo particular (ariel arango)

Comunidades entre indígenas y afrocolombianas se tomaron las instalaciones de el establecimiento que genera energía llamada Salajina, como manifestación de rechazo a los frecuentes cortes de energía eléctrica sin explicación alguna.

Las personas que están manifestándose indican que hasta que no se vea la presencia del ministro de Minas y Energía, el doctor Omar Andrés Camacho y el Gerente de la compañía Energética del Occidente, Omar Serrano Rueda, ellos no darán el brazo a torcer y no dejarán que transcurran con normalidad las operaciones de la central hidroeléctrica.

“Estamos cansados que la CEO no atienda las reiteradas quejas de la comunidad, puesto que estos cortes de energía se vienen presentando desde el año pasado y nosotros hemos interpuesto todas las acciones posibles para su solución, incluso, hicimos una mesa de trabajo con la CEO, pero las soluciones no se ven”.

Las personas indican que los cortes de energía ha afectado los trabajos, “disminuyendo la capacidad productiva del municipio, averiando los aparatos eléctricos de los hogares, dañando los alimentos que consumimos y aparte de todo, tenemos que pagar unas tarifas inalcanzables”.

En el lugar se encuentran miembros de las Juntas de Acción Comunal y Concejos Comunitarios. Debido a que esta es una de las zonas con el costo de energía más alto y el servicio se presenta con dificultad, piden la presencia del Gobierno Nacional.