¿Le conviene a Colombia una alianza entre Ecopetrol y Pdvsa de Venezuela? Experto analiza la propuesta de Gustavo Petro

Recientemente, el presidente Gustavo Petro planteó una posible alianza entre Ecopetrol y PDVSA, una reconocida empresa petrolera venezolana. El asunto rápidamente desató un debate económico y medioambiental.

La mayoría de los expertos indican que hay una aparente contradicción entre la intención de disminuir la explotación de gas y petróleo en Colombia al evitar la firma de nuevos contratos, mientras que se asigna dinero de la empresa colombiana para realizar estas actividades en Venezuela. También hubo fuertes críticas a la afirmación de que Colombia tiene un “compromiso ambiental” en cuanto a la explotación de hidrocarburos, que contrasta de manera contundente con la postura que se piensa adoptar fuera del país.

Más noticias: “Así se asegura primas fósiles”: Ecopetrol y PDVSA podrían ser socias para explotar petróleo en Venezuela

Esto se da después de la reunión entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro, donde el mandatario colombiano afirmó que es muy probable que Ecopetrol se involucre como socio en el negocio energético.

Según Petro, con una alianza como esta “se va a asegurar en ambas vías energía eléctrica a Venezuela, materias primas fósiles hacia Colombia, quizás pasando por Cali hacia Asia. La seguridad energética de estos dos países, resguardándonos de cualquier tipo de agudización de la crisis climática y transitando a lo que deben ser dos países con economías descarbonizadas”.

Lo cierto es que lo dicho por el presidente desde Caracas generó un panorama de dudas al respecto.

Para hacer claridad en esta propuesta, Publimetro Colombia consultó a Julio César Vera, presidente de la Funación XUA Energy, experto sector energético, con conocimiento en operaciones petroleras, gasíferas e hidrocarburos.

En diálogo con este medio reveló las claves a tener en cuanta ante una posible alianza entre PDVSA y Ecopetrol.

(P.C): Publimetro Colombia (P.C): ¿Qué viabilidad tendría para Colombia una alianxza entre Ecopetrol y PDVSA?

Julio César Vera (J.V): “Cuando a uno le plantean la posibilidad de realizar una alianza con una empresa ubicada en el país con las reservas de petróleo más importantes del mundo, lógicamente, eso suena muy atractivo. Venezuela tiene mucho crudo, 300.000 millones de barriles, que es casi 150 veces lo que tiene Colombia. Entonces, desde el punto de vista de números, sonaría muy atractivo, pero la realidad práctica es que no es una situación que sea de corto plazo.

Aunque se podría decir que este asunto se podría dar en una proporción de mediano plazo, yo considero que más bien iría a largo plazo porque se tienen que dar una serie de elementos para que eso sea viable”.

Punto de vista legal

(J.V): “Desde el punto de vista legal, hay dos aspectos claves. El primero es que hoy Venezuela se enfrenta a una serie de restricciones internacionales, especialmente la lista Clinton. Esto le genera una imposibilidad práctica a una empresa como Ecopetrol, que está enlistada en bolsa, de hacer cualquier tipo de acuerdo comercial.

Entonces, a la luz de la normatividad internacional y al estar listada en la bolsa de Nueva York, sobre todo, no podría hacer ninguna inversión o alianza con ellos, salvo que se levantaran esas restricciones. Aunque Estados Unidos ha levantado algunas restricciones a Venezuela, ese levantamiento es temporal y pues obviamente en un escenario como este, que implicaría una relación de largo plazo, algo temporal o intermitente no sería suficiente. Debe haber la garantía de que va a ser una relación de largo plazo en la que no haya ningún tipo de impedimento para que Ecopetrol en el largo plazo tenga relaciones con PDVSA.

El segundo elemento tiene que ver con la necesidad de que exista un vehículo contractual que garantice, no solo que hay unas obligaciones, unos deberes y unos derechos, para Ecopetrol y PDVSA. Es decir, que haya un contrato donde se establezcan estas obligaciones, convocación de largo plazo y sobre todo que garantice los derechos y las inversiones que realice Ecopetrol en Venezuela. Que exista estabilidad jurídica y que haya garantía de que las utilidades del negocio se pueden repatriar a Colombia sin que haya restricciones sobre dicha salida de recursos y pues obviamente un mecanismo claro de cómo se ingresarían los recursos de inversión a Venezuela y que eso no se convierta en un bemol para el desarrollo”.

Punto de vista técnico

(J.V): “En cuanto a criterios técnicos, debe haber la posibilidad de tener un negocio que sea de ‘gana- gana’ y que además sea rentable por criterios técnicos, económicos y financieros. Es decir, que su viabilidad no dependa de una decisión política en sí, sino porque se cuenta con los recursos y las reservas disponibles, las áreas y las condiciones que el acuerdo funcione y rente a ambas partes. Sin embargo, lo anterior parte de que las decisiones sean técnico-económicas, financieras y no políticas. Lo político es importante, pero primero va lo técnico, lo económico y lo financiero”.

Otro aspecto clave es que cualquier decisión que tome Ecopetrol de inversión en el exterior, tiene que ser claramente comparada contra la posibilidad real que la misma empresa haga una inversión similar dentro de Colombia, porque siempre será mejor que Ecopetrol desarrolle un proyecto de éxito en Colombia y no en el exterior, no solo por la rentabilidad en sí, sino porque tiene otros valores agregados adicionales como garantizar la seguridad y la soberanía energética, desarrollo regional, empleabilidad y mejora de la industria nacional”.

Julio César Vera también reveló que la propuesta del Gobierno es contradictoria

“Uno no entendería por qué es justo y responsable para el gobierno hacer inversiones en Venezuela en el sector de exploración y producción y no hacerlas en Colombia. Creo que sería tan justo hacerlas allá como hacerlas acá”.

(P.C): ¿Cómo interpreta usted la posición que asume el presidente Gustavo Petro con la propuesta de alianza?

(J.V): “Desde la geopolítica siempre es bueno tener relaciones con países vecinos, pero obviamente esas integraciones tienen que ser basadas en realidades técnicas, económicas y legales. No todo se puede basar simplemente en una decisión política, porque cuando las decisiones están basadas en lo político, tienden a fracasar. Y Colombia ya ha tenido muchas experiencias de esta naturaleza con Venezuela en los últimos 23 años.

Desde el punto de vista de soberanía energética y de sostenibilidad en general, siempre será mejor realizar este tipo de inversiones dentro de Colombia, ante condiciones similares de rentabilidad y posibilidad. Nuestro país tiene un potencial muy importante que podría igual desarrollar con menos riesgo y pues obviamente con mayores réditos a nivel económico, social y ambiental”.

Le puede interesar: Abecé: ¿qué es la Ley de regla fiscal que el presidente Petro propuso no continuar más?

Publimetro Colombia (P.C): ¿Qué papel se juega Nicolás Maduro en esta posible alianza?

(J.V): “Yo que he estado tan de cerca estos temas en los últimos 20 años, y de hecho cuando en el Gobierno tuve la posibilidad de estar en algunas negociaciones, me parece que estos asuntos tienden a ser complicados.

Desde el día que el señor, llámese Chávez, Maduro, o cualquier otro que amanezca de malas pulgas, ese día puede estar en riesgo todo un proceso que lleva años de trabajo o que apenas se empieza a visualizar y a desarrollar.

Eso ya nos pasó en varias cosas en el pasado. Nos pasó con el gas, con un sistema que tenía ya un avance importante, nos pasó con los combustibles líquidos, nos pasó con la integración eléctrica, nos pasó con el tema de crudos.

Y pues depender del ánimo, el genio o el estado visceral que pueda tener el mandatario del país vecino, me parece que no es adecuado. Ellos han demostrado con suficiencia que actúan más con las vísceras que con la cabeza”.