Massa reconoció la victoria de Milei en las elecciones presidenciales en Argentina

Javier Milei será el nuevo presidente de la Argentina a partir del 10 de diciembre. El candidato oficialista a la Presidencia de Argentina, Sergio Massa, reconoció este domingo su derrota en el balotaje, que dio el triunfo -aún sin cifras oficiales- a su oponente, el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien será próximo mandatario del país.

“Los resultados no son los que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años”, dijo Massa en un discurso ante la militancia en su comando de campaña.

Las urnas cerraron y Argentina ya eligió a su próximo presidente. El ultraderechista Javier Milei se impuso sobre el oficialista Sergio Massa y es oficialmente el mandatario electo de los argentinos.

A las 5:00 p.m. en punto de este domingo, las autoridades dieron la orden de finalizar las votaciones e iniciar el preconteo de votos de la segunda vuelta presidencial.

“El país , sobretodo de los jóvenes, se ilumina con la ilusión de el comienzo de un país donde podamos proyectar, formar profesionales, armar nuestras empresas, emprendimientos!

Donde nuestros hijos podrán armar sus cimientos sin miedo, pero con esfuerzos dignos de su trabajo.

Donde los frutos de esos esfuerzos se podrán ver y DISFRUTAR.

Se acabo la argentina que nos vienen robando hace décadas

nace una nueva estrella. Nace Argentina”, dijo a PUBLIMETRO, Guadalupe Amato, ciudadana argentina.

Perfil de Javier Milei

El diario el Clarín de Argentina publicó un perfil y tilda a Milei de excéntrico y un fenómeno político. “Javier Gerardo Milei nació el 22 de octubre de 1970 en Buenos Aires. Es un superviviente de una familia de clase media, según se definió a sí mismo. Vivió una adolescencia traumática y muchos años más de dramas familiares, también. Su padre, el empresario del rubro del transporte Norberto Milei, solía castigarlo con golpes físicos cuando era chico. Y de adulto lo laceraba con palabras muy hirientes. La mamá de Milei se llama Alicia Luján Lucich. Dejó de ver a sus padres. En la pandemia los perdonó.

Nunca antes un dirigente político sin partido como soporte llegó, en su primera elección, al cargo de diputado nacional. Fue en el 2021. Más extraordinarios aún fueron sus segundos comicios. Éstos. Con partido nuevo, La Libertad Avanza (LLA), tiene chances concretas de ser electo titular del Ejecutivo.

Llegó a la política de grande. Nunca militó en la universidad, por ejemplo. Y pasó buena parte de su vida en los claustros académicos.

Fanático del fútbol, entrenó como arquero y llegó a jugar en la reserva de Chacarita Juniors. “Lo que te quiero decir es ésto: trabajo mucho mejor bajo presión. Jugaba al fútbol de arquero, con una hinchada puteándome detrás mío. Yo me preocuparía más si estuviera en una campaña tranquila. Y ésta, por suerte, no lo es”, dice cuando lo consultan.

Milei es un excéntrico. Llegó a la política luego de años de ser un economista “mediático”, y también, por qué no, una especie de celebridad de la televisión. Sus primeras apariciones fueron en emisiones de actualidad clásicas. Por su carisma, su pelo despeinado y su vehemencia, pronto fue un invitado habitual de programas dedicados a temáticas diversas. Su look siempre llamó la atención. En sus años de facultad era el único que vestía chaleco de traje.

En tevé habló de sexo, de espiritualidad, de su estudio del judaísmo, peleó con vedetes mientras sus colegas parlamentaban en el Congreso. También mediatizó el amor por sus perros, pero sobre todo por uno: Conan, un mastín inglés que lo acompañó en el peor momento de su vida. Fue cuando se quedó sin trabajo. Sin plata, comía solo pizzas para que Conan pudiera alimentarse mejor. Su pasión por sus perros generó polémica en la campaña. Él mismo admitió que, tras la muerte de Conan, decidió usar su ADN para clonarlo. Hoy tiene otros cinco mastines más. Jura que habla con ellos.

Trabajó en un banco, una consultora de economía y entró al holding de Eduardo Eurnekian, su gran benefactor. En esos tiempos conoció a economistas como Leonardo Madcur y Guillermo Nielsen. El tiempo hizo que ambos militen con Sergio Massa. También a Guillermo Michel. Paradojas. O no”.