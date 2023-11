Agarrón, gritos y denuncias de ‘micos’ en el Congreso por Reforma a la Salud

Este martes se presentó un agarrón en el Congreso donde hubo gritos y denuncias de ‘micos’ que se dieron en el segundo debate de la Cámara de Representantes sobre Reforma a la Salud del Gobierno de Gustavo Petro. Incluso las barras tuvieron que ser desalojadas del recinto.

Tras más de cuatro horas de discusión, los congresistas no lograron avanzar sustancialmente en la aprobación de los artículos, pero sí discutieron ampliamente puntos claves y presuntos “micos” que incluía la propuesta del Gobierno.

‘Micos’ que tendría la Reforma a la Salud en Colombia

Uno de los puntos más polémicos fue un artículo que, supuestamente, “pretendía eliminar los requerimientos de mérito de los directores de hospitales públicos para que se puedan nombrar a dedo”, tal como denunció la representante Jennifer Pedraza a través de su cuenta de X.

“Con una mano trinan contra la politiquería y con la otra les reparten mermelada a los politiqueros”, agregó Pedraza.

De igual forma, la representante Catherine Juvinao Clavijo dijo visiblemente molesta que quienes apoyan la reforma “solo les importa la chequera, no la gente” y aseguró que el Gobierno estaría haciendo tratos bajo la mesa con los partidos para que aprueben el articulado.

“Cómo es posible que una reforma que es para supuestamente acabar la corrupción se esté avalando en este momento una proposición que ahora no es de nadie (...) ¿De quién es esa proposición?, ¿A ustedes no les da pena avalar una proposición que se presta para la corrupción, politiquería y clientelismo?”, afirmó Juvinao.

Además, la congresista dijo que con la reforma “lo único que quieren es acabar las benditas EPS. Por mí acábenlas si quieren, pero les toca proponer algo mejor”.

También se presentó artículo denunciado como “mico”. Según el representante del Centro Democrático Óscar Pérez el artículo 38 cambiaría la manera en la que los hospitales públicos y otras instituciones de Salud generan sus presupuestos. Un cambio que podría generar más corrupción.

“Ese gerente que no se nombra por meritocracia lleva a un Consejo de Dirección para que se apruebe el presupuesto general de la institución. ¿Qué es esa vergüenza? Los presupuestos en Colombia, lo dice la constitución política, solamente los pueden aprobar los Concejos, las Asambleas y el Congreso”, dijo.

Finalmente hubo un caos y agarrón total del recinto en el que tuvieron que sacar a todos los invitados –o barras porque los gritos y arengas a favor y en contra de la Reforma no permitían seguir con el debate.

Mientras tanto, el partido Cambio Radical decidió retirarse para no votar el articulado e intentar dañar el quórum, el Centro Democrático también anunció que seguiría discutiendo la reforma, pero que al momento de votar no darían su posición “para no completar el quórum para una reforma tan nefasta como esta”, dijo el representante del CD, Andrés Forero.

Siendo las 7:02 de la noche, la Presidencia de la Cámara levantó la sesión con dos artículos más aprobados y con una nueva citación para este miércoles 15 de noviembre a las 9:00 a.m., hora en que continuará el debate sobre la reforma a la salud.