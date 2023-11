¡Hello Moto! Motorola y su eterna vigencia

Motorola Mobility ha sido líder en la industria de tecnología y telecomunicaciones desde su nacimiento en 1928. Desde un Motorola se realizó la primera llamada móvil hace 50 años, el primer teléfono plegable llevaba la inconfundible M, la invención de lo que hoy conocemos como la gama media se dio con la llegada de los Moto G hace 10 años y la primera llamada 5G en el mundo se hizo desde un dispositivo que saludó con el icónico “¡Hello Moto!”... Hablar de esta empresa estadounidense es sinónimo de calidad, diseño, innovación y vigencia, y por eso invitamos a la silla de gerentes de PUBLIMETRO a Carlo Villamil, su Country Manager para Colombia y Ecuador.

“Salió hace poco en una publicación muy famosa un artículo titulado: “íconos de la cultura pop” y claro, salían unos tenis, muchas cosas, y de pronto el Motorola Razr... Eso te habla del impacto de esta marca”, recuerda Carlo con una sonrisa, evocando el Razr V3, el primer celular plegable que cambió toda la lógica del diseño de móviles comenzando el siglo XXI, y que en estos días vuelve a estar en boca de todos gracias al lanzamiento del Razr 40 Ultra, un plegable con pantalla flexible cuyo diseño y especificaciones técnicas lo ponen como una de las joyas de la corona en la gama alta.

“Cuando empezaron los plegables con pantalla flexible, todos los competidores lo que hicieron fue buscar hacer un tablet”, explica apasionado con su poderoso móvil en las manos. “Nosotros nos reunimos con el consumidor y lo que quería el consumidor era un teléfono que le cupiera en el bolsillo, pero quería pantalla grande para poder ver los contenidos. Entonces era como una contradicción, pero finalmente el equipo de diseño lo logró”.

La competencia del mercado es enorme, han llegado mil marcas. ¿Cuál es su diferencial?

Hace unos años era el que sacara la cámara más avanzada. Sí, 108, 200 megapíxeles. La guerra de los megapíxeles. Después fue la guerra de las cámaras: tengo una, dos, tres, cinco cámaras. Ahora es solo una cámara que hace todo lo que hacen las cinco y de mejor forma. Lo que quiere Motorola es salirse un poquito de la sopa de letras, del kilovatio, kilobyte, megahertz... En realidad, la mayoría de las personas de la calle no lo entienden; se tiene que ser un geek que sí sabe que el procesador corre a no sé cuánto. Y claro, lo tenemos, los teléfonos lo tienen, tienen toda la última tecnología, pero ahorita nos estamos centrando mucho más en el diseño.

Que además es su diferencial histórico...

Sí, exacto. Hicimos un acuerdo mundial con Pantone, por ejemplo y tenemos el color del año. El Razr 40 ultra viene en Viva Magenta, que es espectacular.Tenemos unas referencias que vienen en el color del año y somos la única marca en el mundo que puede decir: tengo el color del año. En este momento estamos trabajando en el color del siguiente año, entonces, cuando Pantone haga el lanzamiento del color del año 2024, que seguramente es en diciembre, va a haber un teléfono Motorola que viene ya con ese color.

Estamos además trabajando en el sonido, estamos tocando un poquito más como los sentidos. Todos nuestros teléfonos tienen Dolby Atmos, desde el teléfono de entrada Moto e hasta el Razr: un sonido envolvente, estéreo como el del cine. Hicimos un acuerdo mundial con Bose también para trabajar el tema de cancelación de ruido, para para que nuestros audífonos funcionen de la mejor manera con el teléfono.

Estamos trabajando en muchas otras cosas, por ejemplo, algo tan chévere como esto: todos nuestros teléfonos de la gama G y la gama Razr vienen en una caja que es totalmente ecológica y todos tienen la fragancia de Motorola. Trabajamos con Firmenich, la autoridad mundial en aromas, y cuando uno abre la caja siente el aroma de Motorola. Ese aroma lo trabajamos en miles de Consumer Research; nos sentamos con usuarios de América Latina, Europa, Asia y les dijimos:¿qué fragancia usted siente que es tecnológica? ¿Qué fragancia siente que es joven? ¿Qué fragancia siente que es exclusiva? Y la que ganó es la fragancia Motorola. Cuando destapas un teléfono de Motorola, sientes la fragancia; tanto así, que la gente no quiere botar la caja y ahí guarda cositas, porque huele rico. La tecnología está. Tenemos las cámaras, tenemos las pantallas, tenemos pantallas flexibles, tenemos pantallas curvas, tenemos todo, pero queremos apelar más a los sentidos y más al diseño, que creo que es algo que el consumidor pide.

¿Esa es la razón para la vigencia de Motorola?

Este año cumplimos 95 años de existencia de la marca y este año también se cumplieron 50 años de la primera llamada móvil, que se hizo de un Motorola MHM. Nuestro gerente de esa época, Martin Cooper, hizo la llamada. Llamó a su colega de Bell y le dijo: “Te estoy llamando de la calle de un teléfono Motorola”. Tenemos todo el respaldo de 95 años de haber creado esta tecnología y esta categoría. Y a esto le sumamos temas más sensoriales, más de consumidor, más de diseño, además de la tecnología.

Hablemos de volver al mercado ecuatoriano. ¿Qué podemos esperar tanto allá como acá?

Lo primero es que va a estar el portafolio completo. Antes teníamos portafolio completo en Colombia y dos dos equipos en Ecuador. En Ecuador veníamos trabajando con los operadores y más o menos nos guiábamos. El operador decía no, yo quiero éste y éste no más. Ahora nos vamos mucho más fuertes. Seguimos trabajando con los operadores, son nuestros partners, pero ahora vamos a entrar al retail. Estamos entrando mucho más fuerte en Ecuador, en particular en el mercado abierto. Nosotros hoy tenemos como compañía el objetivo de ser el doble en tres años. Sí, es un objetivo público. Nos tenemos que doblar. En Colombia somos hoy por hoy el número dos peleando ahí con el número uno a décimas, y doblarnos no solo no es fácil, sino que es complejo. ¿Qué estamos haciendo? Trabajar muy fuerte en los mercados donde tenemos baja penetración: India, Europa. Claro, en América Latina Motorola es muy fuerte. Es número dos, pero hay lugares todavía donde podemos crecer más. Como Ecuador, donde tenemos una buena posibilidad de entrar y de hacer cosas, y de multiplicar por diez ese marketshare que tenemos. Y eso nos ayuda con ese objetivo global.