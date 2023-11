“Fue cruel con nosotros”: mamá de Paula Durán destapó los conflictos que tuvo con su yerno Sergio Durán

A inicios de enero de este 2023, se conoció la historia de una pareja de colombianos residentes en Estados Unidos, desde donde Sergio Vega publicó en sus redes sociales un video donde narraba la delicada salud de Paula Durá y su petición al gobierno estadounidense para que aprobaran de manera pronta una visa a sus suegros y padres, pues los médicos solo le daban a su esposa un mes de vida.

Tras una masiva difusión de su caso en medios de comunicación, el martes 17 de enero finalmente recibieron la visa humanitaria y pudieron viajar al país norteamericano.

Fue el viernes 20 de enero, día en que finalmente se reencontraron para abrazarse y apoyarla durante su proceso.

“No tengo palabras, estoy en ‘shock’. Mis nietas son lo más hermoso que me ha pasado. Tengo mi corazón a mil. Todo fue tan rápido, a veces uno ve las cosas difíciles, pero Dios está con nosotros. Acá estamos para apoyar a mi hija, abrazarla y cuidarla”, dijo en su momento, su mamá, Gloria Camargo.

Sin embargo, a causa de un cáncer en su cerebro y en su estómago, Paula Durán de 27 años falleció el martes 24 de enero, en compañía de su familia y tres hijos en una casa de California. “Solo respiraba paulatinamente, no respondía a estímulos. Sus padres y esposo le hablaban al oído”, dijo uno de sus allegados al medio El Universal.

Mamá de Paula Durán reveló que su yerno “fue cruel” con ella tras la muerte de su hija por cáncer

A 10 meses del fallecimiento de Paula Durán, su madre, Gloria Camargo, publicó el pasado 5 de noviembre un en vivo de más de una hora a través de la cuenta de Instagram de la Fundación que lidera y lleva el nombre de su hija.

Te puede interesar: “Trabajen vagos”: tensión entre el Pacto Histórico y Centro Democrático tras levantarse debate de la Reforma a la Salud

Allí respondió preguntas a sus más de 90 mil seguidores sobre qué ha pasado en este tiempo, revelando detalles de esos días y la aparente no buena relación que ahora lleva con su yerno, Sergio Vega.

“Sergio fue una persona especial, pero cambió mucho conmigo. En los EE. UU. fue cruel con nosotros, nunca nos invitó a nada, nunca nos llevó un mercado. Fue muy difícil, cambió muchísimo y yo lo quería mucho. Para mí Sergio era como ese hijo que no tuvimos. No le guardo rencor en mi corazón”.

En su video, Camargo relató que mantenía una relación cercana con su hija, hacían videollamada casi que tres veces al día y ella le mostraba como era su vida en ese nuevo país con un idioma distinto. “Ella soñaba con que yo estuviera ahí para que atendiera sus antojos durante el embarazo”.

Dentro del proceso, reconoció las donaciones que “luchó Sergio y que con eso se le hizo una casa a Luciana (nieta) donde vivimos. Nunca la reclamamos nada”.

Sin embargo en su relato, destapó que la relación con su yerno se fue deteriorando y tuvieron varias discusiones. “Sergio en los Estados Unidos fue cruel con nosotros. Nunca nos llevó un mercado. Cambió muchísimo. No voy a decir que pasó. Sergio lo sabe”.

Luego contó que el día de la muerte de su hija, “él contó en redes que Paula ya había muerto, pero aun su cuerpo estaba caliente. Me molestó mucho. Le dije que no me había gustado”.

Y agregó que en el velorio, “Sergio no autorizó para que mi otra hija entrara y viera a su hermana. Dormían juntas. Finalmente, Alejandra pudo entrar. Ella no ve a los niños. Le suplicó verlos. Mi hija ha pasado muchas necesidades. Ha pasado hambre. A veces no entiendo qué pasó. Tal vez entró a una situación que no sabía que hacer”.

De esta manera, aunque Gloria cuenta los altibajos que tuvieron, asegura no tener rencor hacia él y ha sanado durante estos meses. “No guardo rencor. Hoy salgo a hacer esto para que la gente entienda que no odio a nadie, no odio a Sergio. Discutimos varias veces, pero ya hubo sanación”.

¿Qué responde Sergio Vega?

En diálogo con Revista Semana, Vega manifestó sentirse sorprendido por las palabras de su suegra y negó sus afirmaciones. “No me imaginé en ningún momento que doña Iris, la mamá de mi esposa, saliera a decir esas cosas, a realizar esas acusaciones que en este momento perturban mi vida y dañan mi imagen”.

Y agregó que “las personas que me conocen saben que soy una persona muy pacífica. Nunca en la vida he tenido un problema o he peleado a golpes, mucho menos voy a agredir a una persona y mucho menos a la mamá de mi esposa y en la situación en la que estábamos. Yo respeto a don Eder (padre de Paula) y a doña Iris porque es la mamá de mi esposa, es la abuela de mis hijos. El tema de que yo no les di comida es increíble”