Las Fuerzas Militares aseguraron que seguirán con las operaciones de perifoneo hasta la liberación del papá de Luis Díaz

Luego de darse a conocer que el secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, fue responsabilidad del Ejército de Liberación Nacional (ELN) varios sectores políticos reaccionaron ante la noticia y cuestionaron las acciones del grupo armado, puesto que constituye una vulneración a los acuerdos de cese al fuego firmados con el Gobierno Nacional. No obstante, desde la mesa de diálogos de paz se aclaró que es responsabilidad del ELN garantizar la seguridad, la vida y la integridad del señor Díaz y además se exigió su pronta liberación.

Le puede interesar: Liverpool confirmó sorpresiva noticia que dio esperanzas sobre el futuro del papá de Luis Díaz

A este caso se sumó el inconformismo de varios miembros de la oposición del gobierno, quienes aseguran que se les ha brindado demasiados beneficios a este grupo al margen de la Ley, y que se ha descuidado la obligación del Estado de garantizar la seguridad de la población civil. Inclusive desde la opinión pública se ha cuestionado las labores de las Fuerzas Militares que podrían haber dejado de lado las labores de búsqueda del padre del deportista, ya que se le adjudicó la responsabilidad al ELN.

Le puede interesar: ¿Porqué el ELN secuestró al papá de Luis Díaz? Expertos en Conflicto y Paz responden

No obstante, desde el Comando General de las Fuerzas Militares aclararon que no han abandonado las operaciones de búsqueda y que, por el contrario, se han intensificado los peritoneos: “Ante información que circula, en relación con que “ya el Ejército se han ido retirando de las zonas de búsqueda de don Luis Manuel Diaz” el Comando General de las Fuerzas Militares se permiten aclarar que esto NO es cierto y, por el contrario, los esfuerzos se han fortalecido con la llegada de más uniformados especialistas en acciones antisecuestro y capacidades diferenciales para búsqueda y rescate”, aseguró el capitán Carlos Vargas.

Le puede interesar: “No manchemos el nombre de nuestro país”, Cuadrado pidió la pronta liberación del padre de Luis Díaz

“En el mismo sentido, hace pocos minutos aeronaves de la Aviación del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana despegaron para continuar con el monitoreo aéreo de la zona y realizar labores de perifoneo”, agregó.

Adicionalmente, el Comando General expresó que “la maniobra militar sigue siendo liderada por el Coronel Giovanni Montañez, Director Nacional de los GAULA Militares, quien desde Barrancas, Guajira está al frente de los diferentes dispositivos desplegados”.