DIAN empezó a tomar fuertes medidas ante las ‘jugaditas’ de algunos para incumplir sus obligaciones

En las últimas horas la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales tomó medidas contra aquellos que pretenden incumplir con la normatividad legal en el país. Por tal razón, cerraron 39 establecimientos comerciales en Bogotá, entre ellos, un almacén de la reconocida cadena Jumbo, ubicado en el centro comercial Santafé. Al parecer, el sellamiento temporal se dio por incumplir obligaciones con la facturación electrónica.

De esta manera, la DIAN inició un proceso contra aquellos que no cumplieron sus obligaciones. Vía comunicado, la entidad anunció que el cierre de Jumbo se debe a un incumplimiento de esa cadena de supermercados, tras no expedir la factura electrónica como se había acordado meses atrás en una visita que realizó la DIAN a sus instalaciones.

Según el reporte, el no cumplimiento con las normativas conlleva a recibir una multa económica o el cierre del establecimiento por tres días, como en el caso mencionado. De acuerdo con la información proporcionada en la visita respectiva, se constató que no se estaba cumpliendo con lo establecido en el Artículo 13 de la Ley 2155 de 2021. Este artículo especifica que los sujetos obligados a facturar pueden emitir un tiquete con sistema P.O.S. siempre y cuando la venta del bien o servicio no supere las cinco UVT, equivalentes a $212.060 en 2023, excluyendo cualquier impuesto.

Es importante destacar que, aunque el adquiriente puede exigir la emisión de la factura de venta, en tal caso, el establecimiento está obligado a emitirla. Los únicos requisitos que el establecimiento debe solicitar al comprador para la emisión de la factura electrónica son: nombre o razón social, cédula o NIT y correo electrónico.

El informe de la DIAN indica que la razón detrás de estos cierres se debe a que los negocios no cumplían con la obligación de emitir factura por todas sus ventas. En cumplimiento del debido proceso, la autoridad tributaria emitió los correspondientes pliegos de cargos y aplicó sanciones que implicaban el cierre de los establecimientos por un período de tres días.

La DIAN afirma que para noviembre, la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá tiene planeado cerrar 20 establecimientos más en la capital debido al incumplimiento de sus responsabilidades de facturación. La entidad insta a todos aquellos obligados a facturar a seguir las recomendaciones proporcionadas por los funcionarios durante las jornadas de facturación llevadas a cabo a lo largo del año, que hasta ahora suman un total de 45,168 visitas en todo el país.