“Superaremos esta situación, pero necesitamos apoyo del Gobierno”: presidente Eps Sanitas a MinSalud

Tras la rueda de prensa del Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y Adres, Juan Pablo Rueda, presidente de la Eps Sanitas, dio nuevas declaraciones ante la declatoria de suspensión por parte de Cruz Verde de entregar medicamentos que no estén en el Plan Básico de Salud, a partir del 15 de noviembre.

“Es nuestra obligación y compromiso hacerlo. Desplegamos acciones de contingencia y búsqueda de solución que estamos buscando directamente con Cruz Verde que ha sido nuestro aliado desde hace años”, señaló Rueda.

Sin embargo, fue enfático en señalar que para avanzar “Hemos superado situaciones como la pandemia y esta también, pero necesitamos del apoyo del Gobierno, los 90 mil millones que anunciaron ayuda.

Sobre el número de afiliados que esta decisión del gestor farmacéutico afectaría, Rueda señaló que son el 3 % de las atenciones a las personas en un mes a tecnología no PBS”.

Además, acotó que la cobertura a las No PBS representan al rededor de 55 mil millones de pesos al mes y de ese total, “el Estado a través de presupuesto máximo, solo nos reconoce 32 mil millones. La financiación de estas tecnologías No PBS es una obligación del Estado, no de entendidas privadas, la Eps o Cruz Verde. Así está en la Ley, lo ratificó la Corte con una sentencia. Y hemos hecho todo el esfuerzo para que el gobierno entienda las cifras”.

“Sanitas cumple porque cumple”: MinSalud tranquilizó a pacientes y garantizó continuar con entrega de medicamentos

Tras convocar a una rueda de prensa, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, se pronunció frente al comunicado del gestor farmacéutico, Cruz Verde, de suspender la entrega de medicamentos que no estén en el Plan Básico de Salud a afiliados de la Eps Sanitas, por una deuda que, aseguran, esa Entidad Prestadora de Salud tiene pendiente por cerca de 400 mil millones de pesos.

Con presentación de datos y libreta en mano, el jefe de cartera se mostró bastante molesto con Sanitas, quien argumentó que esta deuda se da a causa del Presupuesto Máximos “por las cuales veníamos alertando al gobierno desde hace meses sobre la importancia de encontrar soluciones”.

“Estamos al día en presupuesto máximo en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) con Sanitas, se le ha pagado 7.8 billones del contributivo. Todo octubre se pagó. Recibe suficiente. Todo se les ha pagado el año pasado y este. Se pagó un ajuste de 2021. Queda pendiente un ajuste donde el Ministerio tiene que hacer un crédito para pagar esas deudas. No puede alegar ningún tipo de deuda. ¿Porqué le adeuda a Cruz Verde? ¿A los hospitales en 27 % con 900 mil millones de pesos. ¿Aparecen otros proveedores a quienes adeudan?”, sentenció Jaramillo.

Ministro de Salud expresó tranquilidad a los afiliados de la Eps Sanitas

Durante la entrega del balance de resultados, el ministro de Salud fue enfático en asegurar que la Eps Sanitas tiene que “sí o sí asegurar” la entrega de medicamentos.

La Eps sí tiene que proveerlos. Sanitas no puede, de ninguna manera, creer que no va a cumplir sus funciones, para eso está la Superintendencia. (A los usuarios) tranquilos, van a tener sus drogas y al día. La Eps cumple porque cumple. Con o sin Cruz Verde u otro proveedor”.

MinSalud reveló que Sanitas se había comprometido con Cruz Verde a pagar la deuda

En otro punto de la rueda de prensa, Jaramillo indicó que el pasado 14 de septiembre, Cruz Verde se reunió con él para informarle de la deuda.

“Me informaron que la cartera era 387.422 millones de pesos. Y que ya había cartera vencida por 281 mil millones. Me presentaron unos motivos por los cuales Sanitas no les pagaba: insuficiencias de Presupuesto Máximos (PM)”.

A lo que el ministro de Salud, dijo que se comunicó con el superintendente Nacional de Salud, Ulahy Beltrán, quien como mediador logró una conciliación entre Sanitas y Cruz Verde.

“Se reunieron y Sanitas propuso que le pagaría el 65 % de los dineros que iba a recibir de los pagos de los máximos. Le quedaron $103 mil millones y quedó comprometido con Adres. Esos son negocios con particulares y cuando tienen problemas ahí si hay Estado, hay gobierno, contribuyentes. Somos nosotros quienes nos pagamos la salud y hacen lo que quieren con los dineros. Se le ha pagado absolutamente todo”, sentenció.

