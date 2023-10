Hija de Diomedes Díaz dice que perdió para el Concejo de Barranquilla por “trampa que hay en la política”

Betsy Liliana Diaz González, hija del cantante fallecido Diomedes Díaz, era una de las candidatas que buscaba un puesto dentro del Concejo de Barranquilla, sin embargo, tras los comicios del pasado domingo 29 de octubre no pudo alzarse con el triunfo.

Recientemente por medio de su red social Instagram ha enviado su reacción con respecto a los resultados de las elecciones y acusó que su perdida se debió a que no compró votos.

“Gracias, gracias y gracias a cada una de las personas que votaron por mí de corazón. Soy nueva y no pude quedar con tanta trampa que hay en la política, pero me siento muy orgullosa de que cada voto que me salió fue limpio. Pudo decir a boca llena que no compré ni un voto. Mi votación es el reflejo de tres meses duros de trabajo, lo mostré por aquí por redes sociales y me siento muy orgullosa por la acogida tan linda que recibí de la gente, pero bueno, así es la vida”, dijo en primera instancia Lily Díaz.

Seguidamente reiteró que no obligó a nadie a votar por ella en su candidatura, y que tras los resultados no se detendrá y continuará con labor que inició meses atrás enfocaba en lo que es el empoderamiento de las mujeres y por una variedad de oportunidades en Barranquilla.

“Estoy tranquila porque no tuve que obligar a nadie yo entiendo que hay personas que tienen cargos públicos y que los obligan a colocar votos. Y bueno, para adelante, sigo trabajando por empoderar a la mujer, porque haya una Barranquilla con más oportunidades y esta vocación aquí no termina. Este trabajo de Lily Díaz apenas empieza, voy a seguir empoderando mujeres, ayudándolas para que empiecen a salir adelante consiguiendo sus propios recursos, porque vamos pa’ adelante”, finalizó Lily Díaz.