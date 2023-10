Federación Colombiana de Enfermedades Raras pidió resolver urgente incertidumbre por no entrega de medicamentos

En la noche del lunes 30 de octubre se conoció un comunicado por parte del gestor farmacéutico, Cruz Verde, que advertía la suspensión de entrega de medicamentos que no estén en el Plan Básico de Salud de carácter ambulatorio a los afiliados de la Eps Sanitas, a partir del 15 de noviembre.

Argumentan que esa Entidad Promotora de Salud, ha venido acumulando mensualmente una deuda por 400 mil millones de pesos, donde, dicen, a pesar de tres años de negociaciones “a la fecha no ha sido posible su saneamiento. Al no poder asumir la totalidad de los costos para el pago a laboratorios fabricantes e importadores, se han generado bloqueos en el abastecimiento de productos por parte de algunos de ellos”.

Como consecuencia, los pacientes con enfermedades de alto riesgo y por ende de alto costo; cáncer, autoinmunes, raras, en la sangre y demás, serán los más afectados al no recibir:

-Medicamentos vitales no disponibles.

-Pañales para niños y adultos.

-Bolsas de colostomía.

-Suplementos o complementos vitamínicos y nutricionales salvo excepciones expresas en la norma.

-Cremas antisolares o para las manchas en la piel.

-Medicamentos o drogas para la memoria.

-Toallas higiénicas.

-Medicamentos anorexígenos.

-Medias elásticas de soporte: corsés y/o fajas; sillas de ruedas; plantillas y zapatos ortopédicos; vendajes acrílicos; lentes de contacto, lentes para anteojos con materiales diferentes a vidrio o plástico; filtros y/o colores y películas especiales y aquellos otros dispositivos, implantes, o prótesis necesarios para procedimientos no incluidos expresamente en el presente acuerdo.

“Tenemos más de 11.100 pacientes de enfermedades huérfanas raras, afiliados a la Eps Sanitas. Sus vidas dependen de los tratamientos que son dispensados a través de Cruz Verde. Pensamos que la posición del Ministerio de Salud de estar expectantes hasta el 15 de noviembre no es la medida adecuada. Debemos conjuntamente todos los actores trabajar por generar unas medidas preventivas. Nuestros pacientes no pueden esperar una suspensión en sus tratamientos porque eso puede representar un alto riesgo para sus vidas y puede ser irreversible”,fue el llamado de Diego Fernando Gil, director ejecutivo. Federación Colombiana de Enfermedades Raras - FECOER.

Te puede interesar: Supersalud hizo un duro llamado a Eps Sanitas: “deben garantizar la dispensación de medicamentos”

Ante esta situación que tiene en vilo al 3 % de los 5.700.000 afiliados a esa Entidad Promotora de Salud, la procuradura Margarita Cabello, informó que está mediando por medio de conversaciones “con ambas entidades para efectos de lograr un punto de equilibro y ayudar de que se solucione la problemática”.

Por su parte, algunos senadores como Ana Paola Agudelo del Partido Mira y Nadia Blel Scaff del Conservador, entre otros, citaron a debate de control político al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo; director de la Adres: Félix León Martínez; y superintendente Nacional de Salud, Ulahy Beltrán, “para que sirvan exponer ante la Comisión Séptima, las razones y propuestas, para dar respuesta sobre las dificultades en la suficiencia de la UPC”.

“Sanitas cumple porque cumple”: ministro de Salud

Con presentación de datos y libreta en mano, el jefe de la cartera de Salud, Guillermo Jaramillo, se mostró bastante molesto con Sanitas, pues argumentó que la deuda de 400 mil millones de pesos a Cruz Verde, se da a causa del Presupuesto Máximo “por las cuales veníamos alertando al gobierno desde hace meses sobre la importancia de encontrar soluciones”.

“Estamos al día en presupuesto máximo en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) con Sanitas, se le ha pagado 7.8 billones del contributivo. Todo octubre se pagó. Recibe suficiente. Todo se les ha pagado el año pasado y este. Se pagó un ajuste de 2021. Queda pendiente un ajuste donde el Ministerio tiene que hacer un crédito para pagar esas deudas. No puede alegar ningún tipo de deuda. ¿Por qué le adeuda a Cruz Verde? ¿A los hospitales en un 27 % con 900 mil millones de pesos. ¿Aparecen otros proveedores a quienes adeudan?”, cuestionó Jaramillo.

Durante la rueda de prensa, el ministro de Salud fue enfático en asegurar que la Eps Sanitas tiene que “sí o sí asegurar” la entrega de medicamentos. “La Eps sí tiene que proveerlos. Sanitas no puede creer de ninguna manera que no va a cumplir sus funciones, para eso está la Superintendencia”, y dio un parte de tranquilidad a los pacientes. “Tranquilos, van a tener sus drogas y al día. La Eps cumple porque cumple. Con o sin Cruz Verde u otro proveedor”.

En otro punto, Jaramillo indicó que el pasado 14 de septiembre, Cruz Verde se reunió con él para informarle de la deuda por más de 3 años. “Me informaron que la cartera era 387.422 millones de pesos. Y que ya había cartera vencida por 281 mil millones. Me presentaron unos motivos por los cuales Sanitas no les pagaba: insuficiencias de Presupuesto Máximos (PM)”.

A lo que el ministro de Salud, dijo que posteriormente se comunicó con el superintendente Nacional de Salud, Ulahy Beltrán, quien como mediador logró una conciliación entre Sanitas y Cruz Verde.

“Se reunieron y Sanitas propuso que le pagaría el 65 % de los dineros que iba a recibir de los pagos de los máximos. Le quedaron $103 mil millones y quedó comprometido con Adres. Esos son negocios con particulares y cuando tienen problemas ahí si hay Estado, hay gobierno, contribuyentes. Somos nosotros quienes nos pagamos la salud y hacen lo que quieren con los dineros. Se le ha pagado absolutamente todo”, sentenció.

“Superaremos esta situación, pero necesitamos apoyo del Gobierno”: Eps Sanitas a MinSalud

Tras las declaraciones del ministro de Salud, fue el turno del presidente de la Eps Sanitas, Juan Pablo Rueda.

En primer lugar, aclaró que de los 5.700.000 afiliados, al mes atienden en un 3 % para tecnología del no Plan Básico de Salud (PBS).

Indicó que desde el pasado viernes 27 de octubre cuando Cruz Verde les comunicó de la decisión, han desplegado “acciones de contingencia y búsqueda de solución que estamos buscando directamente con ellos quienes han sido nuestro aliado desde hace años. Es nuestra obligación y compromiso hacerlo”.

Sin embargo, fue enfático en señalar que si bien han superado situación como la pandemia y esta no será la excepción, “necesitamos del apoyo del Gobierno, los 90 mil millones que anunciaron ayuda. El que haya pagos oportunos no significa que esos pagos sean suficientes. Es como recibir el salario todos los meses, pero que no sea completo”.

Con respecto a la cobertura a las No PBS, Rueda apuntó que representan al rededor de 55 mil millones de pesos al mes y de ese total, “el Estado a través de presupuesto máximo, solo nos reconoce 32 mil millones. La financiación de estas tecnologías No PBS es una obligación del Estado, no de entendidas privadas, la Eps o Cruz Verde. Así está en la Ley, lo ratificó la Corte con una sentencia. Y hemos hecho todo el esfuerzo para que el gobierno entienda las cifras”.